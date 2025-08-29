Jonas Gahr Støre kan tjene på kranglingen mellom Erna Solberg og Sylvi Listhaug.
Foto: Ole Martin Wold, NTB
Kommentar
En gavepakke til Ap og Støre
Borgerkrigen på borgerlig side tiltar i styrke.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Erna Solberg
bruker nå kraftig skyts mot Sylvi Listhaug. Løskrutt har vist seg ikke å virke.
Det handler selvsagt om maktforholdene etter en eventuell valgseier og ikke
minst om hvem som bør bli statsminister.
Erna mener
det ikke lenger bør herske tvil om at hun er best til å klare den jobben. Sylvi
svarer med å beskylde Erna for å være mer opptatt av å komme inn i statsministerboligen
framfor å ha fokus på politikken som skal sikre borgerlig flertall. Erna mener,
basert på de siste meningsmålingene, at en Høyre-ledet regjering er det eneste
alternativet til dagens Ap-regjering.