En gavepakke til Ap og Støre

Erna Solberg bruker nå kraftig skyts mot Sylvi Listhaug. Løskrutt har vist seg ikke å virke. Det handler selvsagt om maktforholdene etter en eventuell valgseier og ikke minst om hvem som bør bli statsminister.

Erna mener det ikke lenger bør herske tvil om at hun er best til å klare den jobben. Sylvi svarer med å beskylde Erna for å være mer opptatt av å komme inn i statsministerboligen framfor å ha fokus på politikken som skal sikre borgerlig flertall. Erna mener, basert på de siste meningsmålingene, at en Høyre-ledet regjering er det eneste alternativet til dagens Ap-regjering.