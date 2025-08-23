Dette er Dagsavisens Innfallspalte. Kan være kleint.

Jeg er så ufattelig lei av det, mennene som skal være så utfordrende, på kanten, provoserende, «edgy» og kontroversielle. Det virker som de bare blir flere, og stadig ansett som kulere. I norsk offentlighet får de drive sin favorittsport, som enkelt forklart går ut på følgende: Hvor mange kan du egge på deg ved å kaste ut noen smuler du vet provoserer, for så å klaske folk i fjeset med «det var en spøk!»-brødet ditt etterpå?

Jeg gidder ikke det, jeg. Jeg vil ikke lese i avisa at Harald Eia ymter frempå at kvinnesjukdommen endometriose, som damer i gjennomsnitt må mase på helsevesenet i sju år for å få diagnostisert, er den «den nye ryggen», i podkasten til Wolfgang Wee (som for øvrig bare «øøh vagt» kjenner til sjukdommen).