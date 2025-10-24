Danby Choi har vært i debatt med Manifests Magnus Marsdal.
FOTO: Hilde Alfredsdatter Unosen
Kommentar
Egne regler for Danby Choi
«Jeg mener det er en dyd å lese våre meningsmotstandere i beste mening», skriver Danby Choi. Gjør han det selv?
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Manifest-leder Magnus Marsdal kritiserte nylig Danby Chois metode i Morgenbladet. Choi driver nettavisa Subjekt, har mange følgere på TikTok og har vært med i flere realityprogrammer.
Kritikken handlet om at Choi bruker posisjonen sin til å «renvaske, fremheve og hylle» mørke høyrekrefter som har «et tvilsomt forhold til politisk vold».