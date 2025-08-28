Duften av blomster og hasj

Det kan hende at det ikke er distriktene som mangler appell blant unge i byene, men at de som skal representere det gode liv på bygda, på bildet representert av Geir Pollestad (Sp), ikke virker så tiltrekkende, skriver Heidi Nordby Lunde. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Som landbruksminister poserte han med gevær uten jegerprøven foran to villsvin som en annen jeger hadde skutt, med en svart regjeringsbil og sjåfør i bakgrunnen. Før sommeren spyttet han ut kaffe latte med havremelk på Grünerløkka og ville begrense antall innbyggere i Oslo. Og nå: Fra en benk i Slottsparken frir Senterpartiets Geir Pollestad nok en gang til det nederste grunnfjellet av velgere, og mener det er et problem at så mange i fruktbar alder bor i Oslo.

Det snakkes mye dialekt på homobarene i Oslo.

Han foretrekker for så vidt å si folk som er i den alderen at de kan få unger, ikke bruke begrepet fertil alder – fordi det høres for klinisk ut. Men hvis man først skal bruke unge kvinners livmor som distriktsverktøy, så spiller det egentlig ingen rolle hva man kaller det.

Fra benken kan distriktenes posterboy kjenne det han kaller den klassiske lukten av by, nemlig blandingen av blomster og hasj.

Annonse

Pollestad mener at boligene i Oslo ikke er egnet til å oppdra unger i, i hvert fall ikke hvis norske kvinner skal begynne å føde det antall barn politikerne vil at vi skal føde. For min del har det vært null. Om jeg hadde fått et avsidesliggende, stort hus på landet gratis så hadde ikke det endret valget om å ikke få barn. Ei heller om det hadde vært koblet med et dårligere studietilbud og fast jobb i et statlig direktorat. For ifølge Pollestad er det noe slikt som skal til for å få nordmenn til å yngle.

Han vil nemlig flytte ut fem tusen studieplasser fra Oslo og spre utover landet. Han ser ikke for seg at studiene svekkes når fagmiljøer brytes opp, og at det kan være utfordrende å rekruttere kompetente forelesere til mindre studiesteder. Nei da, her kan vi bare smøre kompetansen tynt utover og satse på at det skaper attraktive arbeidsplasser og studiemiljøer.

Apropos arbeidsplasser, så er jo løsningen – som Pollestad ikke er alene om – å spre statlige direktorater utover også. Men Pollestad mener at folk som er ferdige med studier i Oslo da kan velge å flytte til Steinkjer fordi de har lyst til å jobbe i et direktorat der.

Så til tross for at han faktisk sier at Oslo virker som en magnet på folk som er i den alderen at de kan få unger, mener han tydeligvis at dragningen mot en fast jobb i et statlig direktorat på Steinkjer vil være større.

Annonse

Vi må anta at disse tankene om statlige direktoraters voldsomme dragning på unge, nyutdannede fra byen hadde formet seg før hasjlukten kom sivende rundt benken i Slottsparken. For denne forestillingen om at folk flest egentlig ikke vil bo i Oslo, virker nesten genetisk betinget i deler av befolkningen. At det er feilslått politikk eller mangel på satsing i distriktene som gjør at folk må flytte hit.

Men det er lenge siden folk flyttet til byene på grunn av nød eller mangel på jobb. Mennesker tiltrekkes av mennesker. Eller som popbandet No. 4 synger i sangen «Oslo forteller»; «Vi finner roen der – alle andre er – der det finnes flere mennesker enn det finnes trær».

Det er ikke drømmen om en stilling i et statlig direktorat som trekker folk til Oslo, men at drømmer kan realiseres i en by der mangfoldet gror i takt med antall mennesker. Mange folk foretrekker faktisk å stå trangt på trikken fremfor å måtte være avhengig av bil for å besøke naboen. Jeg har skrevet det før, og gjør det gjerne igjen: Det snakkes mye dialekt på homobarene i Oslo. Fordi her finner folk andre som ligner på en selv. Mange nok til å være et miljø. Eller mange nok til å forsvinne i mengden.

Det er ikke et resultat av «Den Store Sentraliseringsplanen» som stort sett kun finnes i hodene på senterpartister. Folk sentraliserer seg sjøl. Fordi de vil bo der alle andre er, der det finnes flere mennesker enn det finnes trær.

Annonse

Så kan Pollestad bare bli sittende på en benk i Slottsparken og ta dype drag av eimen av blomster og hasj mens han fantaserer om å ta knekken på byens rotter med gift. Det kan jo hende at det ikke er distriktene i seg selv som mangler appell blant unge i byene, men at de som skal representere det gode liv på bygda ikke virker så tiltrekkende.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!