Dette er Dagsavisens innfallspalte. Kan inneholde spor av satire.





«Vi skal være smarte, og stemme taktisk i år», sier de. Men å stemme smart og taktisk på smådesperate sperregrense-partier for å sikre eller unngå et regjeringsskifte er ikke for alle. Som en kollega sa det: «Faren min er en typisk høyrevelger. Men han vil nok heller dø, enn å stemme KrF».

Dette er jo sterke saker. En Høyre-mann, trolig i sin beste alder, vil altså heller dø en brå og altfor tidlig død, og la seg begrave med en sjokkert og sørgende familie som vitner - enn å stemme på Dag-Inge Ulsteins parti. (Selv om Ulstein snakker med mild røst om å fjerne formueskatten.) Samtidig kan det hende at denne Høyre-pappaen i år ikke stemmer på sitt vanlige parti. Kanskje bare fordi han er luta lei av Erna, selv om hun er akkurat den samme dama som han med glede stemte på ved forrige valg. Eller kanskje han bare føler seg litt ekstra gæren i år, og har fått lyst til å gjøre noe helt ellevilt. Som å stemme Venstre.