Droner over Polen

Fredag innleder soldater fra Russland og Belarus en stor militærøvelse – like ved flere Nato-land. Øvelsen, som har fått navnet Zapad-2025, skal trene soldatene i bruk av atomvåpen og den nye russiske hypersoniske raketten Oresjnik, heter det fra offisielt hold i Moskva og Minsk.

Zapad er russisk for vest. Navnet indikerer tydelig hvem øvelsen er rettet mot: Vesten. Altså oss. Den finner sted vest i Belarus, ikke langt fra grensen til Polen, i tillegg til i Østersjøen og Barentshavet, og i den russiske enklaven Kaliningrad. Dette skjer bare to dager etter at polske styrker, med støtte fra andre Nato-styrker, skjøt ned flere russiske droner i polsk luftrom.

Nå testes Europa, EU og Nato av russerne.

Russland hevder dronene havnet på avveie og at angrepet var myntet på vestlige områder av Ukraina. Fra Nato-hold avvises dette. Her er tesen at dronene var en planlagt provokasjon fra Russlands side for å teste Natos beredskap. Polen utløste Natos artikkel 4 i etterkant av droneregnet. Den sier at «partene skal rådføre seg sammen når noen av dem mener at en av partenes territoriale integritet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet».

Med andre ord: Nå testes Europa, EU og Nato av russerne. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Den polske statsministeren Donald Tusk sier at vi nå befinner oss i en situasjon som ligger nærmest væpnet konflikt siden andre verdenskrig. Det er dessverre en korrekt oppsummering.

Russland har ikke angrepet Nato, men det ser utvilsomt ut som om Vladimir Putin er ute etter å provosere. Årsakene kan vi bare spekulere i. Det er nærliggende å tro at det handler om å så ytterligere splittelse i Vesten. USAs president Donald Trump er unnfallende og omskiftelig i møte med den russiske aggresjonen, og vaklende i støtten til Ukrainas forsvarskrig. Vi kan ikke utelukke at russerne nå avventer reaksjonen fra Nato. Om vi ikke sier tydelig fra, kan det tolkes som svakhet.

Dronene over Polen understreker nok en gang hvor farlig Putins krig mot Ukraina er for hele Europa. Den beste måten å slå tilbake på, er å vise samlet front i støtten til den ukrainske kampen. Vår nabo i øst viser oss det med all mulig tydelighet: Europas framtid avhenger av utviklingen i krigen i Ukraina. Vi har ikke annet valg enn å bidra med alt vi kan for å unngå at Putin vinner i Ukraina.

