Droneforsvar – hvem har ansvaret?

Dansk politi i villrede på Kastrup flyplass utenfor København i forrige uke, da fly verken kunne ta av eller lande på grunn av droner. FOTO: Seven Knap / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



De siste ukers mange hendelser i europeisk luftrom viser hvor krevende det er å forsvare seg mot ulike former for militære ikke-militære provokasjoner. Hva kan man gjøre med det og hvem har ansvaret?

I de siste ukene har vi sett russiske angrepsdroner over Polen, russiske kampfly som krenker estisk luftrom og, viser det seg, tidligere i år også krenkelser av norsk luftrom. Mot akkurat slike hendelser har NATO-landene relativt gode midler til å respondere. NATOs såkalte Airpolicing, er en form for luftvakt i fredstid, slik man også har kystvakt og grensevakt. Luftvakten utøves over NATO-land i Europa, og USA og Canada har et tilsvarende system i Nord-Amerika.

Hvordan kan sivile institusjoner beskytte seg i fredstid mot droner av den typen vi har sett i Danmark?

Om russiske fly nærmer seg NATOs luftrom, iverksettes en Quick Reaction Alert (QRA), noe som betyr at kampfly går på vingene innen noen få minutter («scramble») for å identifisere «luftfartøy som ikke har på transponderen sin, er i radiokontakt med sivil lufttrafikkontroll eller har en aktivert flygeplan», som det heter på Forsvarets hjemmesider. Dette skjer rutinemessig i nord, de siste årene har det vært cirka 30–40 slike scrambles årlig i Norge. Antallet har ikke økt siden fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022, noe som indikerer at russisk aktivitet i nord er på et relativt normalt nivå.

Annonse

Det som er nytt, er imidlertid at Russland tre ganger i år har krenket norsk luftrom – riktignok i korte tidsrom (tre-fire minutter) – men tilstrekkelig til at Norge har protestert på offisielt hold. Noe slikt har ikke skjedd siden 70-tallet og skjedde neppe tilfeldig. Imidlertid skal vi ikke lenger tilbake enn til 2017 da russiske fly fløy såkalte simulerte angrepsprofiler mot både Bodø og Vardø. Dette skjedde i internasjonalt luftrom, men som politisk signal var det likevel vel så sterke som årets luftromskrenkelser. Uansett, Norge og NATO er beredt til å møte slike trusler om de skulle oppstå. Når luftrommet krenkes har alliansen klare regler for hvordan man signaliserer til den andre part. Men nedskyting av russiske fly er ikke en del av dette handlingsrepertoaret, annet en i ekstreme situasjoner.

De samme kampflyene kan imidlertid ta ut større angrepsdroner, slik vi så over Polen. I krise og krig vil droneforsvar bli et meget viktig. Avhengig av type droner og situasjonen er militære motmidler kampfly, propellfly og helikoptre med våpen, luftvern, avskjæringsdroner og elektronisk krigføring. Men hvordan kan sivile institusjoner beskytte seg i fredstid mot droner av den typen vi har sett i Danmark? Er Norge beredt?

Dagens sivile luftfartsradarer er gjerne innstilt på frekvenser som fanger opp fly, altså større farkoster i høy hastighet, og er mindre egnet til å fange opp droner, særlig om de er små og flyr lavt. Dermed er det krevende både å oppdage dronene, og ikke minst å se hvor de kommer fra og hvor de drar, eller hvor de styres fra. Det spekuleres for eksempel om at dronene over flyplasser i Danmark forrige uke kom fra et skip – men så lenge man ikke vet hvilket, er det krevende å respondere. Det er både praktisk og folkerettslig utfordrende å stanse eller borde fartøy i internasjonalt farvann.

Her utvikles det stadig nye teknologiske løsninger som radarer eller andre sensorer som kan plasseres i nærheten av kritisk infrastruktur og bidra til at man raskere kan oppdage, og eventuelt uskadeliggjøre dronene. En sentral del av en slik beredskap vil også være droner som kan sendes opp for å identifisere og følge de dronene som kommer – og se hvor de kommer fra og returnerer.

Annonse

Har man et godt situasjonsbilde kan det også virke avskrekkende. Et hovedpoeng i såkalt hybridkrig er at angriperen er skjult, altså at man ikke har håndfaste bevis på hvem som står bak en hendelse. Dette gjelder cyberangrep, påvirkningsoperasjoner, så vel som droneflygning. Dersom man imidlertid tar en angriper «på fersken», blir de politiske omkostningene for angriperen større og sannsynligheten for et angrep, tilsvarende lavere.

Per i dag er Norge dårlig sikret mot denne type trusler. Det gjelder så vel rundt flyplasser som annen kritisk infrastruktur. En ting er å anskaffe sensorer og droner som kan oppdage, følge og kanskje uskadeliggjøre ulovlige droner, noe annet er å drifte en slik beredskap. Hvem skulle hatt ansvar for å operere slike systemer for eksempel rundt en flyplass? Politiet? Avinor? Nasjonal Sikkerhetsmyndighet? Dette er uklart.

Som alltid med nye våpensystemer er det et kappløp mellom tiltak og mot-tiltak, men at dronene har kommet for å bli, både i krig og hybrid krig er det liten tvil om. Da må den nasjonale beredskapen tilpasses trusselen. Regjeringen må snarest avklare disse ansvarsforholdene og sørge for nødvendige ressurser.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!