Det viktigste valget

Over to millioner av oss har allerede stemt. Muligheten for å stemme når det passer oss i ukene før valget, har vært et gode og en suksess. De teknologiske mulighetene som ytterligere kan senke lista for å stemme, er åpenbare og trygge. Det må være et prioritert mål å øke valgdeltakelsen.

Det er et demokratisk problem at for få av oss bruker stemmeretten. I noen land er du pålagt å stemme. Vi vil ikke dit, men det er viktig for politikkens legitimitet at borgerne engasjerer seg i demokratiet. En forutsetning for folkestyret.

Valgdeltakelsen ved norske stortingsvalg er relativt stabil, men har likevel sunket de siste 40 årene. Ved forrige valg stemte 77,2 prosent av oss. Færre enn ved valget i 2013 og 2017, og vi har betydelig lavere oppslutning enn våre naboland Danmark og Sverige. Ved forrige lokalvalg i 2023 stemte bare 62,4 prosent av alle stemmeberettigede nordmenn.

At vi alle bruker stemmeretten, er det viktigste prinsippet ved dette og ved alle valg. Dagsavisens viktigste anbefaling på valgdagen er derfor denne: Bruk stemmeretten.

Ikke ei tid for et høyreorientert nasjonalt eksperiment

Men så vil vi også oppfordre våre lesere til å slutte opp om rødgrønn side i dette valget. Vi er overbevist om at de fire årene vi legger bak oss har bremset takten i økonomisk ulikhet, markedsliberalisme, kommersialisering av velferden og sentralisering. Dette er ikke arbeid man kommer i mål med noen gang, men er politiske ideal å følge. Jonas Gahr Støres regjeringer har gjort jobben.

Regjeringen har også fått kastet på seg noen svært utfordrende og overraskende kriser. Energikrise, krig i Ukraina, Israels moralske kollaps på Gaza og Trumps USA. Disse er i sum taklet svært godt.

Regjeringen har levert stor økonomisk og militær hjelp til Ukraina og vi har tatt imot titusener av flyktninger. Den har tatt myndige grep for å øke den nasjonale beredskapen. Den har vært svært tydelige på Israels uproporsjonale svar på palestinsk terror og ledet an internasjonalt i vår fordømmelse av det som ligner mer og mer på et overlagt folkemord. Regjeringen har gjort seg tilliten fortjent.

I en urolig, uoversiktlig og langt farligere verden trenger landet nå mer enn noe annet stabilitet. En sterk rødgrønn blokk sikrer det. Og landet trenger all den erfaringen og kunnskapen den kan mønstre i landets øverste ledelse. Norge trenger ikke ny retning eller kurs. Dette er ikke ei tid for et høyreorientert nasjonalt eksperiment.

