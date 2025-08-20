Statsminister Jonas Gahr Støre fikk Jens Stoltenberg med som finansminister og plutselig skvatt Ap i vår opp på målingene. Men nå peker pilene nedover.
Foto: Geir Olsen/NTB
Kommentar
Det spøker for Ap og Jonas
Var Jens-effekten bare et blaff?
Opinions ferske partibarometer vitner om at Arbeiderpartiet kan
ha nådd formtoppen for tidlig og at Høyre har klart å reise seg fra en
historisk bunnotering. Erna Solberg har grunn til å smile mens Jonas Gahr Støre
absolutt må ha fått noe å gruble på.
Arbeiderpartiet har falt jevnt og trutt siden april, fra
over 30 prosent i april til 24,8 nå i august. Og Høyre har løftet seg fra 14,2
i juni til 17,9 prosent nå. Dette er de tørre tallene i partimålingen som
Opinion har utført for Dagsavisen og FriFagbevegelse. Her er det borgerlig
flertall med KrF over sperregrensen.