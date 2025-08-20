Det spøker for Ap og Jonas

Statsminister Jonas Gahr Støre fikk Jens Stoltenberg med som finansminister og plutselig skvatt Ap i vår opp på målingene. Men nå peker pilene nedover. Foto: Geir Olsen/NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Opinions ferske partibarometer vitner om at Arbeiderpartiet kan ha nådd formtoppen for tidlig og at Høyre har klart å reise seg fra en historisk bunnotering. Erna Solberg har grunn til å smile mens Jonas Gahr Støre absolutt må ha fått noe å gruble på.

Arbeiderpartiet har falt jevnt og trutt siden april, fra over 30 prosent i april til 24,8 nå i august. Og Høyre har løftet seg fra 14,2 i juni til 17,9 prosent nå. Dette er de tørre tallene i partimålingen som Opinion har utført for Dagsavisen og FriFagbevegelse. Her er det borgerlig flertall med KrF over sperregrensen.