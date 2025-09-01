Det hadde gjort vondt i lommeboka om høgresida skulle ha styrt dei siste åras dyrtid

Prisveksten har gjort velferdssatsingane til regjeringa vanskelege å finne igjen på bankkontoen. Men situasjonen kunne vore enno verre om valresultatet hadde blitt annleis i 2021 og Erna Solberg fortsatt styrte landet, skriver Trine Østereng. FOTO: Gorm Kallestad / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Dei siste vekene har eg brukt på ei rekke møte og foredrag om forskjellar og fattigdom, etter at eg ga ut ei bok om det i mai. Over kaffikoppar og øl har vi diskutert definisjonar på fattigdom, dyrtid og om fattigdomen går opp eller ned. Eit spørsmål har gått igjen – kvifor har folk fått mindre å rutte med i denne perioden?

Andelen barn i Noreg som veks opp familiar i vedvarande låginntekt har gått ned dei siste åra. Ser vi på inntektssida, ser det altså ut til å gå rett veg, mellom anna fordi barnetrygda har gått opp. Men ser vi på utgiftssida, altså kor mange som slit økonomisk med å dekke grunnleggande behov, får vi motsett inntrykk. Det er stadig fleire som ikkje tar seg råd til besøk hos lege og tannlege. Nyleg høyrte vi at halvparten av åleineforsørgarane i Noreg slit med å kjøpe nok mat. Hjelpeorganisasjonar melder om aukande pågang. Stadig fleire familiar som har følt seg trygge før, har no ei større økonomisk utryggleik.