Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

«Redaktørstyrte medier». Hadde jeg fått ei krone for hver gang jeg har hørt det begrepet i år, hadde jeg vært rik. Kanskje ikke stinn, men jeg hadde hatt noen tusenlapper å kose meg for i en altfor tidlig global mørketid.

Det virker nå som om vi, de redaktørstyrte mediene, er svaret. Løsningen. Det som skiller lys fra mørke, demokrati fra diktatur. Det som holder oppe selve samfunnsstrukturen og sikrer ytringsfriheten. Forskere, politikere, offentlige utredninger. Avgjørende viktig for ytringsfriheten, beredskapen og tilliten. Alle peker på oss.