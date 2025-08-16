Vi nordmenn er så rike at det er ubehagelig for mange av oss, skriver Lars West Johnsen.
Kommentar

Det gjør vondt å være rik

Norske oljepenger kan aldri bli rene i skitten global turbokapitalisme.
Det er en bitter erkjennelse.

Lars West Johnsen
Sjefredaktør
Publisert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Ja de penga, ja de penga er til bekymring for fattig og for rik. Det begynner å bli noen år siden Vidar Sandbeck sang om disse penga som var så besværlige i «Pengegaloppen», men klassikeren fra 1958 er evig aktuell.

Sannelig er det bekymringer knytta til pengebeholdningen. Enten man er milliardær eller bare en simpel nordmann med rettigheter i oljefondets 20.000 milliarder kroner. Det har slått meg denne uka hvor problematisk forhold vi nordmenn har til penger. Nyrikdommen påvirker oss alle i dette småkårsfolket.

