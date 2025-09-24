Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha vindmøller både på land og til havs.
Foto: Ole Berg-Rusten, NTB
Kommentar
Det blåser motvind fra alle kanter
Norge trenger mer elektrisk kraft, men det er krevende å få politisk flertall for dette.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
NHO-sjef Ole
Erik Almlid tar til orde for brede forlik innen kraftpolitikken. «Men det fordrer
at man tenker på tvers av de tradisjonelle blokkene», sier Almlid til E24. NHO
har kartlagt hva det nyvalgte Stortinget mener om kraftbehov og utbygging av
kraft.
Med dette
som utgangspunkt ser Almlid noen muligheter for forlik. Han får følge av
energiminister Terje Aasland (Ap), som tenker i samme baner. Ministeren viser til
at Støre-regjeringen de siste årene har søkt vekslende flertall for energipolitikken.