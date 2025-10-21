Der USA trekker seg ut, smyger Kina seg inn

Kina og president Xi Jinping utnytter at Donald Trumps USA ikke ser verdien av myk makt. Her møtes Xi og Trump i Beijing i 2017. FOTO: Nicolas Asfouri / NTB

Mens galskapen tiltar i Washington D.C., rykker Kina stille fram på den internasjonale arena. Stormakten i øst har for lengst skjønt at makt ikke bare handler om opprustning og økonomisk vekst, men også om fortellinger. Myk makt, evnen til å forme andre med fredelig overtalelse, er derfor blitt en sentral del av Kinas globale strategi.

USA dominerte denne arenaen i flere tiår, men Donald Trump er ikke opptatt av slikt. Radio Free Asia (RFA) og Voice of America (VOA), som lenge formidlet budskap om demokrati og ytringsfrihet til hele verden, er svekket eller nedlagt. Mens Washington stenger sine sendere og språkavdelinger, fyller Beijing tomrommet.

Samtidig som USA gir den kinesiske propagandamaskinen friere spillerom, kutter Trump u-hjelpen til land i nød.

Paradoksalt nok skjer dette med utenriksminister Marco Rubios bifall. Som senator talte han varmt for å opprettholde RFA og VOA som motvekt mot autoritære regimer. «Uten disse to overlater vi informasjonskrigen til regimer som vil forme verden i sitt bilde. Og de har ikke demokrati på agendaen», sa han for tre år siden. Nå ser han sin advarsel gå i oppfyllelse.

For millioner av mennesker i det globale sør var radiostemmene fra USA et vindu mot verden. Under den kalde krigen ble Voice of America og Radio Free Europe lyttet til i skjul i Øst-Europa og Sovjetunionen, ja selv i Kina. Men nå er bildet snudd på hodet. Med Trump og Rubio i manesjen er flere hundre journalister sagt opp eller sendt på tvungen permisjon. Få om noen tror de får jobbene sine tilbake. Trump, som egentlig ikke er så opptatt av demokrati, betraktet radiosendingene som sløsing med offentlige midler.

For Kina har dette vært en gavepakke. Allerede i 2009 lanserte Beijing en massiv global medieoffensiv med milliardinvesteringer i radio, fjernsyn, aviser og digitale plattformer. Apparatet har siden vokst som en blekksprut med fangarmer i alle verdensdeler.

China Global Television Network (CGTN) sender nå døgnet rundt på fem verdensspråk. Med hovedkontorer i Nairobi og London produseres nyheter og dokumentarer som fremhever Kinas rolle som ansvarlig partner i verdenspolitikken. China Radio International blir også stadig mer aktiv med sendinger på mange språk.

Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, har mer enn 170 kontorer i utlandet og forsyner lokale aviser og radiostasjoner med ferdig stoff, ofte gratis. China Daily trykker egne internasjonale utgaver, og i aviser fra Rabat til Johannesburg dukker betalte innstikk opp med glansede artikler om kinesiske byggeprosjekter og «vinn – vinn-samarbeid».

Afrika er blitt det viktigste målet for Kinas myke makt. I Nairobi har CGTN etablert et stort mediesenter med flere hundre ansatte. Mange er afrikanske journalister som har fått spesialopplæring i Beijing. Programmene kombinerer lokale nyheter med kinesiske perspektiver, og budskapet er tydelig: Kina er Afrikas venn, ikke en ny kolonimakt.

Radioprogrammene skildrer hvordan kinesiske ingeniører bygger jernbaner i Etiopia, havner i Djibouti eller motorveier i Kenya. Alt fremstilles som symboler på et partnerskap basert på respekt og gjensidig nytte. Samtidig reiser afrikanske journalister til Kina på stipend, hvor de får opplæring i en type journalistikk som toner ned konflikter og fremhever viktigheten av stabilitet.

Lederne i Beijing forventer neppe raske resultater. Anstrengelsene er snarere et ledd i «de små skritts strategi». Tanken er at det du ikke oppnår i dag, får du til i morgen eller senere. Oppskriften er tid, tålmodighet og systematikk. Kineserne brukte samme fremgangsmåte da de bygde sin 6000 kilometer lange mur.

Hva er det Kina vil fortelle? Først og fremst at politisk kontroll og økonomisk vekst er viktigere enn demokratiske ritualer. Ettpartistaten fremstilles som effektiv, mens vestlige demokratier beskrives som kaotiske og splittede. De kinesiske fortellingene illustreres ofte med bilder av demonstrasjoner og gatekamper i vestlige hovedsteder. Når slike budskap gjentas igjen og igjen, forsterkes kontrasten. President og partisjef Xi Jinping hevder for øvrig at også Kina er et demokrati, et «folkedemokrati», med langt større folkelig engasjement enn i USA og andre vestlige land.

Kinas utgifter til utenlands propaganda ligger i milliardklassen. De høyeste anslagene er på rundt ti milliarder dollar årlig. Med Trump ved roret får regjeringen i Beijing en gyllen mulighet til å vinne enda flere sjeler, først og fremst i Afrika, men også i Latin-Amerika hvor landet setter stadig dypere spor.

Samtidig som USA gir den kinesiske propagandamaskinen friere spillerom, kutter Trump u-hjelpen til land i nød. Allerede i sin første presidentperiode forsøkte han redusere bistandsbudsjettet med 20–30 prosent, men Kongressen reddet mye. Men nå er det på’n igjen. Flere bistandsprogrammer er lagt ned eller kraftig redusert fordi de ikke er i «USAs umiddelbare sikkerhetsinteresse».

Landets bistandsorgan, USAID, ble opprettet av president John F. Kennedy i 1961. Med flere tusen ansatte i inn- og utland ga det et stort bidrag til fattige og nødstilte i mange land. I løpet av få måneder er det blitt en skygge av seg selv med bare noen hundre på lønningslisten. USA har også trukket seg fra flere FN-programmer og flernasjonale institusjoner. Til og med FNs menneskerettighetsråd, hvor landet nøyer med å være en surmulende observatør og ikke et aktivt medlem, som Kina. For det har Trump bestemt.

Overalt står Kina klar til å fylle nye tomrom. I Beijing holdes det stadige symposier og konferanser om hvordan landet kan yte enda mer til «menneskeheten», og særlig til «det globale sør». Mye er retorikk, men intensjonen er åpenbar.

Kinesernes bistand har tradisjonelt hatt en annen profil enn USAs. Mens USA har gitt store summer til helse, utdanning og demokratibygging, har Kina prioritert store infrastrukturprosjekter. Det mye omtalte Silkevei-prosjektet (Belt and Road) er et godt eksempel. En annen forskjell er at USAs bistand hovedsakelig er gitt som gaver, mens Kina har bidratt med lån, ofte til høy rente.

Silkevei-prosjektet har møtt motstand i flere land de siste årene. Ingenting tyder på at Kina vil skrote det, men hvis landet skal erstatte USAs rolle som bistandsgiver, må hjelpen forbedres og bli mer humanitær. Det er ikke gjort i en håndvending, men temaet diskuteres på høyeste nivå i Beijing.

Inntil videre kan de dyktige kinesiske strategene glede seg over at Trump har minst tre år igjen på post.

