Den vanskelige formuen

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Torsdag fremmet kvartetten MDG, Rødt, SV og Venstre en rekke felles forslag i Stortinget. Grovt oppsummert kan vi si at partiene ber regjeringen sørge for at Oljefondet selges ut av selskaper som bidrar til å opprettholde den ulovlige okkupasjonen av palestinske områder, og å gjøre det enklere å selge seg ut av selskaper som bryter med retningslinjene.

Venstre avsto fra et av de seks forslagene som ble fremmet av den alternative rødgrønne (og gule) buketten, om at oljefondets investeringer ikke skal være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser på generell basis.