Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) redegjorde for bruken av oljefondet i Stortinget torsdag.
FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB
Kommentar
Den vanskelige formuen
Penger lukter ikke, heter det jo. Men det er bare sant om vi holder oss for nesa.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Torsdag fremmet kvartetten MDG, Rødt, SV og Venstre en rekke felles forslag i
Stortinget. Grovt oppsummert kan vi si at partiene ber regjeringen sørge for at
Oljefondet selges ut av selskaper som bidrar til å opprettholde den ulovlige
okkupasjonen av palestinske områder, og å gjøre det enklere å selge seg ut av
selskaper som bryter med retningslinjene.
Venstre avsto fra et av de seks
forslagene som ble fremmet av den alternative rødgrønne (og gule) buketten, om
at oljefondets investeringer
ikke skal være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser på generell
basis.