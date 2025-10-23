Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) redegjorde for bruken av oljefondet i Stortinget torsdag.
Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) redegjorde for bruken av oljefondet i Stortinget torsdag.

Kommentar

Den vanskelige formuen

Penger lukter ikke, heter det jo. Men det er bare sant om vi holder oss for nesa.

Jo Moen Bredeveien
Jo Moen Bredeveien Kommentator
Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Torsdag fremmet kvartetten MDG, Rødt, SV og Venstre en rekke felles forslag i Stortinget. Grovt oppsummert kan vi si at partiene ber regjeringen sørge for at Oljefondet selges ut av selskaper som bidrar til å opprettholde den ulovlige okkupasjonen av palestinske områder, og å gjøre det enklere å selge seg ut av selskaper som bryter med retningslinjene.

Venstre avsto fra et av de seks forslagene som ble fremmet av den alternative rødgrønne (og gule) buketten, om at oljefondets investeringer ikke skal være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser på generell basis.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

jens stoltenberg palestinske områder oljefondet mdg, rødt, sv og venstre kommentar jo moen bredeveien etiske retningslinjer
Powered by Labrador CMS