Den splittende statsministerkandidaten 

Velgerne til Guri Melby (til høyre i bildet) og Venstre har ingen tro på at Sylvi Listhaug (Frp, til venstre) vil bli en god statsminister for landet. FOTO: Paul S. Amundsen / NTB

Venstre blir i valgkampen jevnlig spurt om forholdet til Fremskrittspartiet, og om partiet støtter Sylvi Listhaug som statsminister. Det har partiets representanter et ganske dårlig svar på. Det blir gjerne litt mumling om at Erna Solberg er Venstres foretrukne statsminister, og at vi får telle opp etter valget.

Det spiller liksom ingen rolle at Fremskrittspartiet får flere seter på Stortinget enn alle de tre andre partiene på borgerlig side til sammen på flere målinger. Venstre-politikere vil helst ikke snakke om en mulig statsminister Sylvi Listhaug – og enda mindre om at hun kan bli innsatt med støtte fra Venstre.