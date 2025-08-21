Velgerne til Guri Melby (til høyre i bildet) og Venstre har ingen tro på at Sylvi Listhaug (Frp, til venstre) vil bli en god statsminister for landet.
FOTO: Paul S. Amundsen / NTB
Kommentar
Den splittende statsministerkandidaten
Venstres velgere vil absolutt ikke ha Sylvi Listhaug som statsminister. Og blant norske kvinner er skepsisen stor.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Venstre blir i valgkampen jevnlig spurt om forholdet til
Fremskrittspartiet, og om partiet støtter Sylvi Listhaug som statsminister. Det
har partiets representanter et ganske dårlig svar på. Det blir gjerne litt
mumling om at Erna Solberg er Venstres foretrukne statsminister, og at vi får
telle opp etter valget.
Det spiller liksom ingen rolle at Fremskrittspartiet får
flere seter på Stortinget enn alle de tre andre partiene på borgerlig side til sammen på flere målinger. Venstre-politikere vil helst ikke snakke om en mulig statsminister Sylvi
Listhaug – og enda mindre om at hun kan bli innsatt med støtte fra Venstre.