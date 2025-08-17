Den som tåler å bli mislikt

«Jeg har møtt mange som hevder at KrFs høyredreining har et element av forkledning i seg, og spesielt gjelder det for partileder Dag-Inge Ulstein», skriver Helge Simonnes. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB

Politikere som tåler å bli mislikt, kan innkassere gevinster i kampen om velgere. Fremskrittspartiet ligger an til å gjøre et brakvalg, men godt over halvparten av befolkningen misliker Sylvi Listhaugs parti.

Enda verre er det for Kristelig Folkeparti. Dag-Inge Ulsteins parti er det aller mest mislikte i Norge. Ifølge en nylig publisert undersøkelse fra Norsk medborgerpanel, er det 62 prosent av befolkningen som misliker det kristeligdemokratiske partiet. Man skulle tro at det ville slå negativt ut på meningsmålingene, men det er ikke tilfelle.