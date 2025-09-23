Den nye krigen mot «narkoterrorisme» i Latin-Amerika

Denne skjermdumpen fra en video postet av USAs president Donald Trump på hans sosiale medium Truth Social skal vise hvordan USA senket en båt med påståtte narkosmuglere. FOTO: Skjermdump fra Truth Social

Det er høyst uklart hva USAs president Donald Trump ønsker å oppnå med den militære tilstedeværelsen i Karibia og den påståtte senkningen av tre venezuelanske småbåter med narkotika på vei mot USA. Men situasjonen er ikke mindre farlig av den grunn. Denne kampen mot «narkoterrorismen» er nå USAs nye begrunnelse for å ignorere staters suverenitet og internasjonale normer. Det kan ha konsekvenser, også for oss.

Det har nå gått over en måned siden Trump sendte en flåte med sju krigsskip, 10 jagerfly, en atomubåt og 4000 mann til farvannene utenfor Venezuelas kyst. Det angivelige formålet er å stanse forsendelser av narkotika og knuse den venezuelanske kriminelle gjengen Tren de Aragua, som ble satt på USAs liste over terrororganisasjoner i februar. Det ble også Cártel de los Soles, angivelig et narkokartell ledet av Venezuelas president Nicolás Maduro. USA har til nå senket en båt med 11 mann om bord og angrepet to andre småbåter, uten at et eneste bevis er fremlagt for at de fraktet narkotika. At Tren de Aragua i liten grad driver internasjonal narkohandel og at mesteparten av narkotikaen til USA går via Stillehavet, ikke Karibia, svekker Trumps forklaring på den militære tilstedeværelsen.

Det er bare måneder siden USA truet Mexico med droneangrep mot deres narkokarteller.

Maduro mener målet snarere er regimeskifte i Venezuela. Opposisjonslederen som etter all sannsynlighet ville ha vunnet fjorårets presidentvalg om det hadde vært fritt og rettferdig, Maria Corina Machado, har lagt tungt press på Trump-administrasjonen for å bidra til å fjerne Maduro. Hun har en nær meningsfelle i utenriksminister Marco Rubio, som ikke har lagt skjul på sitt ønske om å bli kvitt både Maduro og hans allierte på Cuba.

USAs interesser i et regimeskifte i Venezuela strekker seg lengre enn Rubios ideologiske korstog. Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og store forekomster av viktige andre viktige mineraler, som kineserne nå har privilegert tilgang til. De nesten 8 millioner venezuelanerne som har rømt landet siden 2015, har skapt betydelige utfordringer i naboland og bidratt til migrasjonspress på USA. Ikke minst har det at Tren de Aragua følger etter flyktningene og utnytter dem i menneskehandel, prostitusjon og pengeutpressing, skapt betydelig motstand mot venezuelanere. Deler av Trump-administrasjonen mener at den eneste løsningen er å fjerne Maduro med makt.

De som mener USA har planer om å styrte Maduro, peker gjerne på eksempelet Panama, der Manuel Noriega først ble tiltalt for narkosmugling i USA før han ble avsatt etter en kortvarig amerikansk invasjon i 1989. Men selv om flåten i Karibia er imponerende, er den ikke stor nok til å invadere et land som Venezuela. Venezuelas militære er ingen match for USAs, men Venezuela har en lang og porøs grense til Colombia der både gjenværende geriljagrupper og langt større og mektigere gjenger enn Tren de Aragua opererer.

Mer sannsynlig enn en fullskalainvasjon er det at USA går etter spesifikke mål i Venezuela. Målene kan være enkelte politiske eller militære ledere, à la det Trump beordret på den iranske generalen Quasim Soleimani i 2020. Et slikt angrep kunne skape begeistring i konservative miljøer i USA, samtidig som flåten blir liggende som et symbol på Trumps vilje til å holde narkotika vekk fra USAs gater.

Utover slike mediegevinster kan målet med et slikt angrep være å skape frykt hos Venezuelas militære og få dem til å vende seg mot Maduro. Til nå har presset hatt motsatt effekt: Maduro har trappet opp den interne undertrykkingen de siste ukene. Opposisjonelle arresteres over hele landet, og militære overvåkes mens folk mobiliseres til å «forsvare fedrelandet». Maduro har ikke bare mobilisert folkemilitser, men også startet en tre dagers militærøvelse på øya La Orchila like sør for USAs flåte. Han inngikk også en ny strategisk samarbeidsavtale med Russland i forrige uke. Etter 2006 har Russland stått for brorparten av Venezuelas våpenforsyninger, inkludert et moderne luftvern.

Men det er ikke bare Russlands engasjement som peker mot at den nye «krigen mot narkoterrorister» har konsekvenser langt utover Venezuela. Det er bare måneder siden USA truet Mexico med droneangrep mot deres narkokarteller, og Rubio har reist rundt i Latin-Amerika og forsøkt å samle støtte for USAs nye «narkoterroristkrig». Under trusler om toll og sanksjoner er det få som nekter å samarbeide. Derfor har det vært øredøvende stille fra Venezuelas naboer. Få vil bruke sin begrensede forhandlingsmulighet overfor Trump til å forsvare et regime som Maduros.

Konsekvensene av Trumps kombinasjon av en resirkulering av retorikken fra «kampen mot terrorisme» og en uforutsigbar bruk av maktmidler, kan bli en mer utrygg verden. Det er helt klart i Norges interesse at strømmen av kokain fra Latin-Amerika til våre bananlagre og ungdomsfester bremses. Men vår tilnærming har vært å styrke politi- og tollsamarbeid, informasjonsutveksling og dialog. Trumps trusseltilnærming er på mange måter motsatsen.

Spørsmålet er hva vi vil svare om vi blir oppfordret til å være med i «krigen mot narkoterrorisme». Det er på ingen måte gitt.

