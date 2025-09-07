Den norske hverdagen løses best i fellesskap

Norge er kjent som et sosialdemokratisk land. La oss styrke vårt særpreg i stedet for å svekke det, skriver Gabriel Trampe. FOTO: Lise Åserud / NTB

Klokken er 06.30 en mandag i september. Jeg henter avisa mens to karer drar ut søppelkassene fra bua. Det ser ut som de har en intern konkurranse om å klare å gjennomføre ruta raskest mulig. Selv om offentlig sektor blir større av at vi organiserer oppgaver som søppeltømming i fellesskap, betyr det ikke at det er snakk om sløsing.

Klokken er 06.30 en tirsdag i september. Jeg må tidlig på jobb, men ser at en ansatt gjør klar barnehagen for å ta imot barna som kommer først på morgenen. I går kveld sa en femti år gammel bartender til meg at han heller skulle fått barn i dag enn for tjue år siden. Barnehage og SFO er jo blitt nesten gratis! Nå kan man bruke lønna på andre ting.

I årets valg er det hverdagen som står på spill.

Klokken er 06.30 en onsdag i september. Den blåkledde hjelpepleieren sørger for at naboen min kan bo hjemme lenger enn generasjonen før henne. Det er sånn hun vil ha det. Det er ikke sløsing når pleieren denne gangen velger å gå litt saktere mellom husene. Det er vi, skattebetalere, som sørger for at hun har gode arbeidsforhold i et krevende og viktig arbeid.

Klokken er 06.30 en torsdag i september. Jeg sover. Samtidig er toget fullt av pendlere som helst skulle vært på fremme på perrongen litt tidligere. De skal på jobb i kommunen, etaten eller staten. Jobbe med forvaltning av fellesskapets ressurser. Selv om julebordet er magert, sørger de for at samfunnet går rundt på ryddig vis. At tjenestene som folket ønsker, faktisk blir satt ut i live.

Klokken er 06.30 en fredag morgen. Sykehuset er samlingsstedet for alle de opplevelser ingen trodde ville ramme dem selv. For selv om det ikke alltid ser sånn ut i glossy sosiale medier, er det nok større sjanse for å bli syk enn å bli rik. Og når du plutselig er syk, så finnes det et sikkerhetsnett som tar deg imot.

Hvorfor skriver jeg om en hverdag som folk kjenner godt?

Fordi i årets valg er det hverdagen som står på spill. Den er under press fra milliardærer som ikke vil betale skatt, den er under press fra partier som vil svekke arbeidstakernes rettigheter og den er under press fra en høyreside som vil organisere færre av oppgavene i fellesskap.

Det kunne vært opp til hver enkelt å betale for oppgavene selv. Vi kunne brukt fritiden på å hente inn anbud på ulike renovasjonsfirmaer. Kanskje til og med betalt litt mindre skatt, men fått mye dyrere tjenester. Det ville kanskje lønne seg for de med mye penger på kort sikt, men på lang sikt ville vi fått et land med større forskjeller, som igjen gir utslag i lavere produktivitet.

Sløsing har vært et gjennomgående tema i valgkampen. Og vi som er tilhengere av en stor offentlig sektor, skal ta ekstra ansvar for at hver eneste krone blir brukt rett. Men konseptet om at vi alle vippser inn til en fellespott, er ikke noe vi skal skjemmes over, men heller være stolte av. Resultatet er, enten du bor i øst eller vest, nord eller sør, så vil alle – uansett økonomisk bakgrunn – ha muligheter til å komme seg opp og fram i livet. Og blir man syk, så står man ikke på bar bakke.

Norge er kjent som et sosialdemokratisk land. La oss styrke vårt særpreg i stedet for å svekke det. For den norske hverdagen løses best i fellesskap. Godt valg!

