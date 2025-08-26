Den korte veien fra onsdagsrenn til terror

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Hvorfor velger en som har nesten hele livet foran seg, å drepe? En gutt som har vokst opp i en dal i Norge. Som har gått på skole, konfirmert seg i den lokale kirka, vært aktiv i jaktlaget. Det er bare to år siden han var med på det lokale onsdagsrennet. Hvordan endte han som drapsmann med terrorsiktelse?

Spørsmålene er alltid mange flere enn svarene. Noen svar vil komme, men ikke alle. Imens baler man med bitene av informasjon som har kommet fram, for å forsøke å få bildet av en blid gutt med tannregulering til å passe med det brutale drapet på barne- og ungdomsarbeideren Tamima Nibras Juhar natt til søndag.