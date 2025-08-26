Tamima Nibras Juhar (34) ble drept på jobb på Kampen i Oslo natt til søndag.
Den korte veien fra onsdagsrenn til terror
Det er noe grunnleggende uforståelig når en ung person gjør noe helt fryktelig.
Hvorfor velger
en som har nesten hele livet foran seg, å drepe? En gutt som har vokst opp i en
dal i Norge. Som har gått på skole, konfirmert seg i den lokale kirka, vært
aktiv i jaktlaget. Det er bare to år siden han var med på det lokale onsdagsrennet. Hvordan endte han som drapsmann med terrorsiktelse?
Spørsmålene er
alltid mange flere enn svarene. Noen svar vil komme, men ikke alle. Imens baler
man med bitene av informasjon som har kommet fram, for å forsøke å få bildet av
en blid gutt med tannregulering til å passe med det brutale drapet på barne- og
ungdomsarbeideren Tamima Nibras Juhar natt til søndag.