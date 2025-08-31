Den farlige smitteeffekten

18-åringen som drepte Tamima Nibras Juhar forrige helg mener han ikke er straffskyldig fordi det var «en nødvendig politisk handling» å drepe en muslimsk kvinne. Det er hjerteskjærende, skriver Helge Simonnes. FOTO: Javad Parsa / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Flere ganger de siste ukene har jeg passert boden for forhåndsstemming i Røa sentrum. «Skal jeg bare stikke innom å få det unnagjort?», har jeg spurt meg selv.

Det er blitt med tanken. Selv om godt over en halv million nordmenn har forhåndsstemt ved dette valget, synes jeg det er dumt å være for rask på labben. Et politisk valg har ingen angrefrist. Gjort er gjort og spist er spist når man først har senket stemmeseddelen i urnen. Hendelser kan inntreffe som endrer totalbildet.

I vår tid er det nærmest umulig å verne seg mot fri flyt av farlig terror-retorikk.

Drapet på Tamima Nibras Juhar på hennes arbeidssted på Kampen i Oslo er en slik hendelse. Den er helt utenfor politisk kontroll, men den bør bekymre oss velgere langt mer enn promiller i skatteregnskapet. Da Tamima sist fredag ble ført til graven på Alfaset gravlund, var mange fremtredende politikere til stede.

18-åringen som begikk ugjerningen erkjenner at han har drept Tamima, men mener at han ikke er straffskyldig fordi det var «en nødvendig politisk handling» å drepe en muslimsk kvinne. Det er hjerteskjærende å lese en slik begrunnelse, og man tvinges til å tenke over hva retorikk og ideologi kan føre med seg. Når det skjer midt i en valgkamp, bør det bli en skjerpet oppmerksomhet om hvordan politikere ordlegger seg. Innvandringsspørsmålet ligger alltid under overflaten i norske valg.

«Polariseringen i det politiske ordskiftet i Norge er ikke så ille sammenlignet med mange andre land», hører jeg mange si litt bortforklarende. På mange måter har de rett. Verken hos partiene som har mulighet til å bli representert på Stortinget eller i toneangivende medier, er det så mange stygge utslag å finne. Utenlandske observatører ville vurdert årets valgkamp som en fredelig affære.

Det er lett å bli lurt bare ved å betrakte det som skjer på overflaten. I lukkede og delvis utilgjengelige sosiale medier det en helt annen retorikk som råder grunnen. Vi vet ennå ikke med sikkerhet hvorfra den drapssiktede 18-åringen hentet impulser til det grufulle drapet.

Aftenposten har forsøkt å kartlegge sporene. Avisen har besøkt den lille bygda der han var i fosterhjem. Reportasjen forteller om en gutt som for noen år siden holdt 17. mai-tale om «frihet og grunnloven». I 2024 begynte høyreekstreme holdninger å komme til syne, og Aftenposten viser til etterforskningskilder som mener at han meldte seg inn i den høyreradikale organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian). Sian-leder Lars Thorsen hevder at 18-åringen ikke er i deres medlemsregister.

Drapsmannen er tysk statsborger, men han har bodd i Norge i nesten hele sitt voksne. Ser vi til Tyskland er det der et langt krassere politisk ordskifte. Vi står overfor importert polarisering, og her hjelper det ikke med høye tollmurer. I vår tid er det nærmest umulig å verne seg mot fri flyt av farlig terror-retorikk.

Men også innenlands har vi en smitteeffekt. På ytterst høyre side opererer partier og organisasjoner med sin farlige retorikk. De tar små biter av velgergrunnlaget til mer seriøse partier, og i disse kan det være noen som vil demme opp ved selv å bruke for sterke ord.

Når et terrordrap nettopp er begått i Norge, vil de fleste politikere være ytterst varsomme, men jeg tenker at på dette punktet er det bedre å være overfølsom enn å bagatellisere ideologi og retorikk.

