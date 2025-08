De reelle motpolene

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Mandag startet valgkampen for alvor. Høyre-leder Erna Solberg møtte statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre i to dueller. Først i Politisk kvarter på NRK og deretter på et åpent møte i regi av den liberale tankesmien Civita.

Erna Solberg var offensiv, men virket til tider stresset. Jonas Gahr Støre bar preg av å ha fått selvtilliten tilbake - med et glimt i øyet, men slett ikke overtent. Erna og Jonas står godt til hverandre i slike dueller. Slik var det også mandag.