På de internasjonale CPAC-konferansene har talerne for lengst begynt å heile fra talerstolen, slik Steve Bannon gjorde i vinter, skriver Jonas Bals.
FOTO: Skjermdump fra BBC
De redaktørstyrte mediene risikerer å bli en del av problemet
Det er lett å bli lurt. Og lurt å være litt kritisk.
Siden det grusomme attentatet på Charlie Kirk forrige uke har
debatten rast om hvordan vi skal forholde oss til det som skjedde. Diskusjonen
har delvis handlet om attentatmannen, som raskt ble klistret til
«transideologi» og «Antifa», også i norske medier, og om forsøkene på å
korrigere dette inntrykket. Den har også handlet om offeret og hva han sto for,
og om hvorfor norske journalister ikke har visst hvem MAGAS ungdomsleder var.
En av dem som har engasjert seg i debatten om hvorvidt man skal
omtale Kirks politiske standpunkter, er redaktør i det konservative
tidsskriftet Minerva, Nils August Andresen. Han har hevdet at man kan skyve
«radikaliserbare» unge på høyresiden enda lenger til høyre hvis man omtaler
Kirk for kritisk, eller på en måte de ikke kjenner seg igjen i. Spørsmålet er
om de mange unge som har latt seg sjarmere av Kirk, forstår hva de har blitt
med på? Og dersom de forstår det, innser de at de er blitt del av et prosjekt
som ikke er forenelig med demokrati og troen på alle menneskers like
rettigheter? Og ikke minst: Skal vi andre dulle med dem, av frykt for å
fornærme dem og radikalisere dem ytterligere?