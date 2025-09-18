De redaktørstyrte mediene risikerer å bli en del av problemet

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Siden det grusomme attentatet på Charlie Kirk forrige uke har debatten rast om hvordan vi skal forholde oss til det som skjedde. Diskusjonen har delvis handlet om attentatmannen, som raskt ble klistret til «transideologi» og «Antifa», også i norske medier, og om forsøkene på å korrigere dette inntrykket. Den har også handlet om offeret og hva han sto for, og om hvorfor norske journalister ikke har visst hvem MAGAS ungdomsleder var.

En av dem som har engasjert seg i debatten om hvorvidt man skal omtale Kirks politiske standpunkter, er redaktør i det konservative tidsskriftet Minerva, Nils August Andresen. Han har hevdet at man kan skyve «radikaliserbare» unge på høyresiden enda lenger til høyre hvis man omtaler Kirk for kritisk, eller på en måte de ikke kjenner seg igjen i. Spørsmålet er om de mange unge som har latt seg sjarmere av Kirk, forstår hva de har blitt med på? Og dersom de forstår det, innser de at de er blitt del av et prosjekt som ikke er forenelig med demokrati og troen på alle menneskers like rettigheter? Og ikke minst: Skal vi andre dulle med dem, av frykt for å fornærme dem og radikalisere dem ytterligere?