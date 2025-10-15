Dårlig nytt fra Østfronten

En siste avskjed med en ukrainsk soldat som ofret livet i kampen mot russerne. Vestlig militærstøtte til Ukraina falt kraft på sensommeren. Nå lover Nato-landene å trappe opp støtten igjen. FOTO: Julia Demaree Nikhinson / NTB

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Militærhjelpen til Ukraina falt kraftig i juli og august, ifølge den tyske tenketanken Kiel Institute. Finansiell og humanitær hjelp ligger stadig på et stabilt nivå. Fallet i militærstøtten er et veldig dårlig tegn i en tid som krever stadig mer av våre ledere – og av oss alle.

USA under Donald Trump sluttet å lansere nye hjelpepakker til Ukraina i år. Da lovet europeiske ledere å tette hullet som var oppstått. Det skjedde også umiddelbart: Den europeiske militære støtten til Ukrainas forsvarskrig økte kraftig. Tallene fra Kiel Institute viser faktisk at det månedlige gjennomsnittet for militærhjelpen i første halvår 2025 lå høyere enn i perioden 2022–2024 – til tross for at USA ikke lenger bidro. Dette tok brått slutt i juli og august. I disse månedene lå militærhjelpen til Ukraina 43 prosent under nivået fra første halvår.

Det er avgjørende at vestlige ledere setter makt bak de fagre ordene om Ukrainas forsvarskamp.

Noe av fallet kan forklares med at Ukraina i større grad er avhengig av leveranser av nyprodusert utstyr. Dette kan ha lang leveringstid. Forskningsdirektør Christoph Trebesch i Kiel Institute omtaler likevel fallet som overraskende, ifølge NTB. For vår egen del kan vi legge til at fallet i støtte er skuffende.

Annonse

Presset på europeiske land, mange av dem gjeldstynget, øker om dagen. Fra Nato-hold kommer kravet om å bruke stadig mer penger på styrking av forsvaret, nå økt til 5 prosent av BNP av Donald Trump. Den spanske statsministeren Pedro Sánchez har kalt kravet «uforenlig med vår velferdsstat og vårt verdenssyn». Han snakket trolig for flere, selv om ingen andre har talt Trump midt imot på den måten. Samtidig skal verden nå – forhåpentligvis – bidra til en gjenoppbygging i Gaza, forutsatt at våpenhvilen holder.

Det er likevel avgjørende at vestlige ledere setter makt bak de fagre ordene om Ukrainas forsvarskamp. I så måte er signalene fra møtet mellom Natos forsvarsministere denne uka et håpefullt signal. Flere land forpliktet seg til nye bidrag til det amerikanske initiativet Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), som administreres av Nato. Norge ga for eksempel 2 milliarder denne uka.

«Vi skal sikre at Ukraina forblir i kampen med de beste mulige forutsetninger», oppsummerte generalsekretær Mark Rutte toppmøtet. Vi får håpe at det løftet følges opp med handling.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!