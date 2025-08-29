Borgerlig kaos som om det var 1989

Venstre har de siste ukene prestert en type vingling som man nesten må til kvantefysikkens verden for å finne mening i, skriver Trygve Svensson. FOTO: Amanda Pedersen Giske / NTB

Begrepet «borgerlig kaos» har ikke vært så relevant siden 1989 i norsk politikk.

Politikk handler om mange forskjellige ting. Mest grunnleggende: å sørge for at samfunnet vårt går fremover, at vi vedtar og følger lover. At budsjettene går opp. Kort sagt: å styre. Det «å styre godt» kan bety mangt i politikken. Som oftest er de politikerne som virkelig får til noe en god blanding av visjonære og regelorienterte.

Venstre skal være minst i sju dimensjoner samtidig, virker det som.

Tenk Kåre Willoch som på 80-tallet åpnet opp for flere kanaler enn NRK, noe som var bra, og som liberaliserte boligmarkedet, noe som gikk for langt. Eller Jens Stoltenberg, som var hovedarkitekten bak handlingsregelen for en fornuftig bruk av oljepengene våre, noe som har sørget for at vi har verdens største pensjonsfond (som nå også må oppdatere sin investeringsprofil og tenke nytt, men som har holdt seg solid lenge).

En ganske stor velgergruppe liker slike styringsorienterte politikere. Det er kanskje ikke de mest sprelske eller fargerike, men de får ting gjort, og de bevarer det som tross alt er en av verdens beste samfunn.

Det er en velgergruppe som ofte får kjeft fra de på flankene, med merkelapper som «lilla-velger» eller «sentrums-ekstremist». Og grunnen til at de får mye kjeft, er at denne velgergruppen ofte avgjør valg i Norge, spesielt i sin reise mellom Høyre og Arbeiderpartiet, kanskje med en sving innom Venstre eller MDG.

De var disse velgerne som sørget for å gjøre Erna Solberg til statsminister i 2013, og det er de samme velgeren som er tilsvarende skuffet over brottsjøen av skandaler Høyre-lederen har levert de siste årene. Som fire-fem Holmenkoll-stafetter på rad skiftet disse velgerne gjennom våren retning bort fra Høyre, og mange syntes en ren Ap-regjering virket mer attraktiv. Høyre har ikke målt så dårlig på 20 år.

At dette er et problem for strategene i Høyre er åpenbart. Men det har også gitt Venstre et problem.

Helt siden Venstre forlot den sosialliberale Sponheim-tonen i 2013 virker det som strategien har vært å fremstå som en slags «cool-Høyre». De ville være et sted hvor de som er opptatt av klima, næringsliv og liberale verdier kan trives. Ikke et sted for habilitetsskandaler, klimafornektere, Israel-venner og anti-pride.

De liker ikke tanken på å våkne fra champagne-bakrus første nyttårsdag, og møte det nye året med at Sylvi Listhaug holder statsministerens tale. Heller ikke tett samarbeid med Ulsteins ny-svøpte og amerikaniserte KrF i full reisning.

Med disse to som den dominerende kraften på høyresiden så blir det, ja, hva er ordet? Turn off?

Hva så med den velgergruppen som stolt omtaler seg som «lilla-velgere» og egentlig mener at Ap og Høyre burde styre sammen? Hva tenker de om den siste ukens konstellasjons-karusell? Hvor Venstre har prestert en type vingling som man nesten må til kvantefysikkens verden for å finne mening i.

De skal være minst i sju dimensjoner samtidig, virker det som: Både i regjering med Listhaug, uten Listhaug, med og uten Listhaug som statsminister, og med og uten klima-ultimatum i regjering med Solberg, men også åpen for å støtte Støre, bare at de ikke er det likevel.

Da jeg spør min AI-kompanjong Perplexity om hvor mange dimensjoner som finnes er svaret:

«Fysikkens verden åpner for minst fire dimensjoner, men moderne teorier som strengteori og M-teori tyder på at universet kan ha så mange som 10 eller 11 dimensjoner – selv om bare tre romlige og én tidsdimensjon er direkte observerbare.»

Kanskje vi kan hente inn noen eksperter fra CERN for å tolke neste avklaring? Hvis de følger M-teori (kan det være Melby-teori?) så er det jo fremdeles flere muligheter igjen.

Eller det aller siste dramaet: den åpne krigen mellom Sylvi Listhaug og Erna Solberg om selve juvelen i kronen her: statsministerposten. Som gjør at en valgforsker kommentere i VG at «en slik cat-fight er det siste de borgerlige trenger». Da kan man tenke minst to ting.

For det første at 80-tallet ringte og ville ha tilbake metaforen sin. For det andre at for en styringsorientert velger er dette, ja, hva er ordet? Turn off.

Og apropos 1980-tallet. I 89-valget hadde Gro Harlem Brundtlands Arbeiderpartiet en smått legendarisk kampanje, laget at en ung Kjetil Try sammen med Ingebrigt Steen Jensen. Den viste bilde av partilederne på høyresiden sittende bak fram på en hest – med underteksten «Fem uovervinnelige rider igjen».

Alle forsto meningen: Borgerlig kaos. De ville ha ny regjering. Men visste ikke hvordan den skulle se ut.

Hvis man hadde operert med kommandoen copy/paste på den tiden kunne budskapet på plakaten vært trykket opp på ny i dag: «Stemmer du på et borgerlig parti, risikerer du at det blir slåsskamp om å holde i tømmene. Tør du ta sjansen på det – akkurat nå?»

Noen sier det er for mye snakk om hvem som skal styre sammen og konstellasjoner. Det bør være mer debatt om sakene. De har et poeng. Men samtidig: I Norge vet vi ganske mye om hvordan politikeren som går til valg nå vil velge i ulike saker. I en urolig verden blir lederskap ikke bare person, men også politikk. Det er nok derfor det er så mye sprengkraft i splittelsen vi ser på borgerlig side.

Det er ikke slik at Listhaug, Melby eller Solberg er ubeskrevne blad for norske velgere. Vi vet hvem disse politikerne er. Vi visste bare ikke at de var i stand til å skape så mye kaos på så kort tid.

