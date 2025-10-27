Bistandskutt gir ikkje ei meir stabil verd

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Valdsam vekst i forsvarsutgifter. Mindre pengar til dei aller fattigaste i verda. Argumentasjonen frå regjeringa er at vi no må gjere vanskelege kutt over heile lina i årets statsbudsjett for å sikre eiga tryggleik og hjelpe Ukraina i ei usikker tid. Men det er ikkje gitt at dette er det luraste vi kan gjere i dette budsjettet, om det er meir fred og stabilitet vi vil oppnå.

Akkurat no er det enorme forandringar i den globale bistanden. Det er ikkje berre USA, som har lagt ned USAID, som er ute med motorsaga. Frankrike har varsla kutt på heile 40 prosent. Storbritannia går ned frå 0,5 prosent av brutto nasjonalinntekt til 0,3 prosent. Nederland, Sveits, Sverige, Tyskland og Belgia går i same retning. Samtidig er det mange som vrir på det som er i igjen på bistandsbudsjetta, sånn at det skal tene deira eigne interesser. Taparane er dei aller minst utvikla landa. Det gir ustabilitet og grobotn for fleire, og meir alvorlege konfliktar, i ei lang rekke land.