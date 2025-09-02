Med Donald Trump som sjef i USA har utenrikspolitikk i Latin-Amerika blitt stadig mer preget av utpressing og maktspill, skriver Benedicte Bull.
Kommentar
Betyr det norske valget noe for Latin-Amerika?
Autoritære krefter i Latin-Amerika har fått mange grunner til å tenke at det internasjonale samfunnet ikke vil bry seg om deres overgrep. Med en Frp-dominert regjering kan de få en til.
Har vårt stortingsvalg noe å si for Latin-Amerika?
Det er nærliggende å svare nei på det spørsmålet. Vi er et lite land langt
borte som de færreste latinamerikanere har et forhold til. Og norsk
Latin-Amerika politikk har ikke endret seg stort med regjeringsskifter de siste
årene. De tre store norske satsingene i Latin-Amerika siden årtusenskiftet –
skogsatsingen og Amazonas-fondet, fredsengasjementet i Colombia, og dialogen i
Venezuela – er blitt frontet av både Jens, Erna og Jonas. Vårt store økonomiske
engasjement i Latin-Amerika, særlig i Brasil, går også sin gang uavhengig av
regjeringsskifter.
Noe er likevel annerledes i år. Det er det to grunner
til: Donald Trump og Sylvi Listhaug.