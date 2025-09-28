Begravelse som øyeåpner

Fra minneseremonien for Charlie Kirk på State Farm Stadium i Glendale i Arizona søndag 21. september. Den ble sendt i sin helhet på NRK. John Locher/AP/NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

For mange nordmenn ble den fem timer lange seremonien en øyeåpner for hvor farlig koplingen mellom religion og usunn nasjonalisme kan være.

Det tragiske dødsfallet til MAGA-aktivisten ble en av de største klagesakene i Kringkastingsrådets historie. Over tusen personer meldte seg til NRK i forkant av rådets møte sist torsdag. Det store antallet av klager gir et godt bilde av at Norge, som så mange andre land, står overfor en betydelig importert polarisering.

At 14 rådsmedlemmer får et attentat i USA som sin viktigste sak, forteller noe om hvor liten verden er blitt. Jeg tipper at det store flertallet av rådets medlemmer ikke visste hvem Charlie Kirk var før han ble drept. Kanskje var de heller ikke klar over hvilke krefter som er i spill rundt om i verden. Nå ble de tvunget til å gå inn i det kompliserte samspillet mellom religion og høyreorientert nasjonalisme.

Annonse

Dreiningen mot en uforsonlig nasjonalisme er et av de mest påfallende politiske utviklingstrekk i vår tid. Indekser som måler graden av demokrati har siden 1990-tallet vist en bratt nedadgående kurve i mange av de landene som beveger seg i en patriotisk og nasjonalistisk retning.

Religion er nesten uten unntak nasjonalismens trofaste følgesvenn rundt om i verden, enten det skjer i en kristen, muslimsk, jødisk eller hinduistisk sammenheng. I Norge tas det lett på fordi det er en rådende oppfatning at religion og politikk ikke skal sammenblandes. Dermed blir den politiske kraften som ligger i religion lett bagatellisert.

Denne debatten må også tas av de som ikke er så kirkelig aktive.

Med sin overføring av Kirks begravelse sørget NRK for at denne sammenblandingen ble belyst på upolert vis. Det ble en ubehagelig opplevelse for mange norske TV-seere. Så skremmende at mange satte seg ved tastaturet og klaget overføringen inn for Kringkastingsrådet.

Avisen Vårt Land ba om tilgang til klagene som kom inn. De viser en stor variasjon, alt fra de som mener at NRK ikke har gitt Kirk den rettferdighet han fortjener som kristen politiker, til de som hevder at NRKs overføring av den fem timer lange begravelsesseremonien var et propagandashow for MAGA-bevegelsen, uten at NRK kom med supplerende kritiske kommentarer.

Annonse

På dette punktet synes jeg kritikken mot NRK er feilslått. Uansett hvor kontroversiell en politisk aktivist er, så er det noen øyeblikk hvor den som begraves bør få hvile i fred. For en stakket stund må vi tåle at noe blir stående ukommentert.

Det bør ikke være tilnærmingen videre. Både det norske samfunnet og alle landets kirkesamfunn er tjent med at denne debatten føres med det alvor den fortjener. Heldigvis er den i full gang.

I Vårt Land skriver kommentatoren Eivor Oftestad med sin katolske bakgrunn følgende: «Vi må gå inn med full teologisk, historisk og kulturell tyngde der det brenner, nemlig i skjæringspunktet mellom nasjon og kristendom».

I samme avis fastslår Erik Lunde at «religion er ikke alltid en positiv kraft». Generalsekretæren i Strømmestiftelsen var lenge en av Kristelig Folkepartis fremste ideologiske tenkere. Nå har han markert en mer kritisk holdning til den utviklingen partiet er inne i.

Annonse

Denne debatten må også tas av de som ikke er så kirkelig aktive, men det må kunne forventes at de som melder seg på har en viss forståelse av kristelige uttrykksformer. Når et medlem av Kringkastingsrådet forveksler løftede lovsangshender med en nazi-hilsen, bidrar det ikke til å redusere polariseringen.

Følelsene har en stor plass i saker om sammenblanding av religion og politikk. Sterke følelser bidrar til polarisering og viser nødvendigheten av at debatten er saklig fundert. Begravelsen i USA viser at det er mer enn nok å ta av.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!