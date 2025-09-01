Høyres Peter Frølich argumenterer kraftig for et skatteforlik. Her sammen med partileder Erna Solberg.

Befriende ærlig Høyre-topp

Peter Frølich framstår som en angrende synder, på Høyres vegne.

Kjell Werner
Kommentator
Publisert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Debatten om formuesskatten har tatt mye plass i årets valgkamp. Mektige næringslivsaktører har brukt millioner på å påvirke velgerne. Og de fire borgerlige partiene lover å kvittere ut, helt eller delvis, dersom det blir et regjeringsskifte.

Men nå tar Høyre-topp Peter Frølich bladet fra munnen og innrømmer at det har blitt for mye av det gode. «Jeg er drittlei bråket om formuesskatten, og at hele skattedebatten skal handle om den ene skatten», sier en oppgitt Frølich til TV 2.

