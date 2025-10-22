Grov vold øker blant barn og unge. Vi må alle tak tak i situasjonen før den blir enda verre, skriver Linda Noor.
Grov vold øker blant barn og unge. Vi må alle tak tak i situasjonen før den blir enda verre, skriver Linda Noor.

Kommentar

Barn som verdsetter vold

Når vold blant barn øker, er det noe grunnleggende i samfunnet vårt som har gått galt.

Linda Noor
Linda Noor Daglig leder i Minotenk
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi står midt i en skremmende utvikling i samfunnet vårt – stadig yngre barn rekrutteres til både organisert kriminalitet og ekstreme miljøer. Det rapporteres om økning av vold blant barn i skolen.

Tolv-trettenåringer lokkes inn i parallelle univers der vold, trusler og hevn ikke bare er normalisert, men verdsettes. Vold blir et verktøy for både økonomisk og sosial kapital. Det kan gi status og tilhørighet. Det kan kanalisere smerte og frykt. Volden blir et eget språk. 

linda noor kriminelle nettverk kommentar digital påvirkning radikalisering psykisk helsevern vold blant barn
