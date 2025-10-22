Barn som verdsetter vold

Grov vold øker blant barn og unge. Vi må alle tak tak i situasjonen før den blir enda verre, skriver Linda Noor. FOTO: Terje Pedersen / NTB

Vi står midt i en skremmende utvikling i samfunnet vårt – stadig yngre barn rekrutteres til både organisert kriminalitet og ekstreme miljøer. Det rapporteres om økning av vold blant barn i skolen.

Tolv-trettenåringer lokkes inn i parallelle univers der vold, trusler og hevn ikke bare er normalisert, men verdsettes. Vold blir et verktøy for både økonomisk og sosial kapital. Det kan gi status og tilhørighet. Det kan kanalisere smerte og frykt. Volden blir et eget språk.