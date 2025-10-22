Grov vold øker blant barn og unge. Vi må alle tak tak i situasjonen før den blir enda verre, skriver Linda Noor.
Kommentar
Barn som verdsetter vold
Når vold blant barn øker, er det noe grunnleggende i samfunnet vårt som har gått galt.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Vi står midt i en
skremmende utvikling i samfunnet vårt – stadig yngre barn rekrutteres til både
organisert kriminalitet og ekstreme miljøer. Det rapporteres om økning av vold blant barn i
skolen.
Tolv-trettenåringer lokkes inn i parallelle univers der vold, trusler og hevn
ikke bare er normalisert, men verdsettes. Vold blir et verktøy for både
økonomisk og sosial kapital. Det kan gi status og tilhørighet. Det kan
kanalisere smerte og frykt. Volden blir et eget språk.