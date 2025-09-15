DNB-sjef Kjerstin Braathen kan smile over gode resultater. Verre er det med tilliten til banken.
Foto: Heiko Junge, NTB
Leder
Bankene må skjerpe seg
Det er gode tider for bankene, men kundene blir stadig mindre fornøyd.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir
uttrykk for avisens meninger og holdninger.
Bankene som opererer i det norske privatmarkedet, gjør det svært
bra økonomisk, men kundenes tilfredshet er dalende. Epsi Norway har kartlagt
kundetilfredshet i norske banker i over 20 år. Pilene har pekt jevnt nedover de
siste sju årene.
Bankbransjen under ett befinner seg på historisk lave nivåer
når det gjelder kundetilfredshet, står det å lese i den ferske Epsi-rapporten.
DNB, som er desidert størst, ligger på bunnen i rangeringen av bankene.