Bankene må skjerpe seg

DNB-sjef Kjerstin Braathen kan smile over gode resultater. Verre er det med tilliten til banken. Foto: Heiko Junge, NTB

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.



Bankene som opererer i det norske privatmarkedet, gjør det svært bra økonomisk, men kundenes tilfredshet er dalende. Epsi Norway har kartlagt kundetilfredshet i norske banker i over 20 år. Pilene har pekt jevnt nedover de siste sju årene.

Bankbransjen under ett befinner seg på historisk lave nivåer når det gjelder kundetilfredshet, står det å lese i den ferske Epsi-rapporten. DNB, som er desidert størst, ligger på bunnen i rangeringen av bankene.