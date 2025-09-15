DNB-sjef Kjerstin Braathen kan smile over gode resultater. Verre er det med tilliten til banken.

Bankene må skjerpe seg

Det er gode tider for bankene, men kundene blir stadig mindre fornøyd.

Bankene som opererer i det norske privatmarkedet, gjør det svært bra økonomisk, men kundenes tilfredshet er dalende. Epsi Norway har kartlagt kundetilfredshet i norske banker i over 20 år. Pilene har pekt jevnt nedover de siste sju årene.

Bankbransjen under ett befinner seg på historisk lave nivåer når det gjelder kundetilfredshet, står det å lese i den ferske Epsi-rapporten. DNB, som er desidert størst, ligger på bunnen i rangeringen av bankene.

