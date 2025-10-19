Avgifter til inntekts ervervelse

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Mange kommer til å ville sikre seg en ny bil før avgiftsrabatten reduseres ved nyttår. Kanskje er det til og med noen som kommer til å spekulere i det?

Spekulere i bil? Høres rart ut, alle som eier bil vet jo at det er et pengesluk uansett hvordan du regner på det? Jo, men se her. De som virkelig bør gni seg i hendene over at avgiftsøkningen kommer, er de 900.000 nordmennene som allerede eier elbil.

Når elbilfordelene nå justeres, er det ikke fordi de har vært feil, men fordi de har virket.

Når nybilene blir dyrere, stiger også verdien på bruktbilene de eier. En elbil kjøpt i fjor kan vise seg å være en bedre investering enn man trodde. Ikke bare på grunn av lave driftskostnader, men fordi den nå har fått et slags avgiftsmessig etterslep som gjør den mer attraktiv i bruktmarkedet.

Først fikk de billig bil, lavere kjøpspris, lavere driftskostnader og lavere avgifter, og nå får jammen elbileierne en bonus på toppen når de selger bilen sin og kan legge til de nye avgiftene på bruktbilprisen. Du kan også bli med på festen. Kjøper du en elbil til en halv million den 31. desember, vil den bli relativt sett mere verd dagen etter.

Januar spås for øvrig herved å bli en ganske stille måned hos de samme bilforhandlerne. Bra tidspunkt å avspasere overtid på.

I mange år har elbileiere nytt godt av svært rause ordninger. Staten har sagt fra seg milliarder i avgifter. Det har vært en politikk med formål – ikke bare å gjøre det billigere å kjøre bil, men å endre hele bilparken. Og det har virket. Ved inngangen til 2025 var nesten 90 prosent av alle nye biler elektriske. Målet om å gjøre nullutslipp til normen er i ferd med å bli nådd.

Det er vel knapt noen i dag som husker at momsfritaket begynte som et næringspolitisk tiltak for å støtte opp om elbilprodusenten Think på Aurskog Høland. Derfor er det også helt rimelig at fordelene nå fases ut. Det var intensjonen hele veien: Når elbilene ble konkurransedyktige og markedsandelen høy nok, skulle insentivene justeres. Det er ikke et politisk svik, det er en politisk suksess.

Det har til og med oppstått et marked for eksport av norske, brukte elbiler til utlandet, og det var jo knapt meningen med avgiftsrabattene. Det er fortsatt økonomisk gunstig å kjøpe elbil. Det er bare ikke like gunstig som det var. Og det er helt greit.

Men det er viktig å huske at det fortsatt er betydelig mer lønnsomt å kjøpe elbil enn fossilbil. Selv med innføringen av moms over 500.000 kroner og nye vektavgifter, er elbiler fortsatt skattemessig favorisert. Og det er forskjellen som betyr noe. Folk velger ikke bare bil ut fra hva den koster i absolutte tall, men ut fra hva alternativene koster.

En av de mest slående effektene av elbilpolitikken er kanskje ikke hvor mange som har kjøpt elbil, men hva slags elbiler folk har kjøpt. Det hadde vært fullt mulig å se for seg at nordmenn, når de gikk fra fossilbil med fulle avgifter til avgiftsfri elbil, ville benytte anledningen til å kjøpe omtrent like fin bil for mindre penger, og sette besparelsen i banken. Men det var ikke det som skjedde. Det nordmenn har gjort, er å kjøpe mye finere bil, for like mye penger. Før det ble satt et tak på avgiftsrabatten var det jo full rabatt også på ekstrautstyret. Elbiler fikk high end hi-fi med 12 høyttalere i luksusklassen. Av hensyn til klimaet. Elbilpolitikken endret ikke bare drivlinjen, den endret kjøreopplevelsen.

Til alt overmål har vi dessuten den pussige baksiden av strømstøtten: Med det gode og nødvendige formål at folk skal ha råd til lys og varme i husene sine, har vi i praksis innført en statlig subsidiering av drivstoff til privatbilisme. Det har alltid funnets en del land som bruker subsidiert drivstoff som en måte å holde innbyggerne fornøyde på, det er ikke land vi vanligvis liker å sammenligne oss med.

En av begrunnelsene for avgiftsfritakene var å skape et marked og bidra til teknologiutvikling. Det kan hende det fungerte. Politikken har i hvert fall fylt lommene til Elon Musk, som skryter av Norge på sitt sosiale medium X/Twitter. Men ingen kan i dag påstå at det er det norske markedet som driver teknologiutviklingen. Norge har vært en testarena, ikke en innovasjonsmotor. Vi har kjøpt bilene, ikke bygget dem. Når elbilfordelene nå justeres, er det ikke fordi de har vært feil, men fordi de har virket.

