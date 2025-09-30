Autoritær overtakelse av amerikanske medier

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Hva har de autoritære statsoverhodene Viktor Orban, Recep Tayyip Erdogan og Vladimir Putin til felles? De har full kontroll over landets medier.

USAs president Donald Trump har ikke samme nivå av kontroll – ennå. Men det er ikke innsatsen det står på. Trump og hans allierte jobber nå for å ta over flere sosiale og tradisjonelle medier.