Oracle-eier Larry Ellison lytter til Donald Trump under innsettelsen 21. januar.
FOTO: Jim Watson / AFP / NTB
Kommentar
Autoritær overtakelse av amerikanske medier
Trump-administrasjonen tar kontroll over både sosiale og tradisjonelle medier.
Hva har de autoritære statsoverhodene
Viktor Orban, Recep Tayyip Erdogan og Vladimir Putin til felles? De har full
kontroll over landets medier.
USAs president Donald Trump har ikke
samme nivå av kontroll – ennå. Men det er ikke innsatsen det står på. Trump og
hans allierte jobber nå for å ta over flere sosiale og tradisjonelle medier.