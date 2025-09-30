Donald Trump og Larry Ellison som eier Oracle
Oracle-eier Larry Ellison lytter til Donald Trump under innsettelsen 21. januar.

Autoritær overtakelse av amerikanske medier

Trump-administrasjonen tar kontroll over både sosiale og tradisjonelle medier.

Cornelia Kristiansen
Kommentator
Hva har de autoritære statsoverhodene Viktor Orban, Recep Tayyip Erdogan og Vladimir Putin til felles? De har full kontroll over landets medier.

USAs president Donald Trump har ikke samme nivå av kontroll – ennå. Men det er ikke innsatsen det står på. Trump og hans allierte jobber nå for å ta over flere sosiale og tradisjonelle medier.

