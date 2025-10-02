Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre fartet landet rundt i valgkampen.
Foto: Tor Erik Schrøder/NTB
Kommentar
Ap seiret i hele landet
Velgere i by og land gikk hand i hand for å stemme på Arbeiderpartiet.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Drøyt tre uker etter årets stortingsvalg er det på tide å
gjøre opp en liten status. Hva var det egentlig som skjedde? Hvilke nye
utviklingstrekk ser vi? Er høyrebølgen bare et blaff som går over?
Tirsdag presenterte Høyskolen Kristiania en hurtiganalyse av
årets valg. Mye av dette var kjente toner som kunne leses direkte ut av
valgresultatet. Noe var kjent fra medieomtaler i de tre ukene som har gått, men
tirsdag fikk vi i tillegg presentert dypere analyser fra en rekke valgforskere og
noen forståsegpåere.