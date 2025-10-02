Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre fartet landet rundt i valgkampen.

Ap seiret i hele landet

Velgere i by og land gikk hand i hand for å stemme på Arbeiderpartiet.

Kjell Werner
Kommentator
Drøyt tre uker etter årets stortingsvalg er det på tide å gjøre opp en liten status. Hva var det egentlig som skjedde? Hvilke nye utviklingstrekk ser vi? Er høyrebølgen bare et blaff som går over?

Tirsdag presenterte Høyskolen Kristiania en hurtiganalyse av årets valg. Mye av dette var kjente toner som kunne leses direkte ut av valgresultatet. Noe var kjent fra medieomtaler i de tre ukene som har gått, men tirsdag fikk vi i tillegg presentert dypere analyser fra en rekke valgforskere og noen forståsegpåere.

