Nå begynner hverdagen i en ny epoke for statsminister Jonas Gahr Støre.
Foto: Gorm Kallestad, NTB
Kommentar
Ap kan kjøre storslalåm
Jonas Gahr Støre vil få fire krevende år som statsminister. Det blir diplomati på høyeste plan når stayerevnen blir satt på prøve.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Stortingsvalget ga Jonas Gahr Støre tillit til å styre
landet i nye fire år. Arbeiderpartiet er riktignok avhengig av budsjettstøtte
fra fire partier, men det blir ingen samarbeidsavtale med disse.
Regjeringen må altså gjøre opp statsbudsjettene med vennene
på rødgrønn side. Men ellers kan Ap i stor grad søke vekslende flertall i parlamentet.
Og noen nederlag kan statsministeren sikkert tåle.