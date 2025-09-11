Nå begynner hverdagen i en ny epoke for statsminister Jonas Gahr Støre.

Ap kan kjøre storslalåm

Jonas Gahr Støre vil få fire krevende år som statsminister. Det blir diplomati på høyeste plan når stayerevnen blir satt på prøve.

Kjell Werner
Kommentator
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Stortingsvalget ga Jonas Gahr Støre tillit til å styre landet i nye fire år. Arbeiderpartiet er riktignok avhengig av budsjettstøtte fra fire partier, men det blir ingen samarbeidsavtale med disse.

Regjeringen må altså gjøre opp statsbudsjettene med vennene på rødgrønn side. Men ellers kan Ap i stor grad søke vekslende flertall i parlamentet. Og noen nederlag kan statsministeren sikkert tåle.

