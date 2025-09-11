Ap kan kjøre storslalåm

Nå begynner hverdagen i en ny epoke for statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Stortingsvalget ga Jonas Gahr Støre tillit til å styre landet i nye fire år. Arbeiderpartiet er riktignok avhengig av budsjettstøtte fra fire partier, men det blir ingen samarbeidsavtale med disse.

Regjeringen må altså gjøre opp statsbudsjettene med vennene på rødgrønn side. Men ellers kan Ap i stor grad søke vekslende flertall i parlamentet. Og noen nederlag kan statsministeren sikkert tåle.