Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er som om man våkner hver dag med en knyttneve av bekymring i magen. For USA. Og for hva slags nasjon det er i ferd med å bli, og hva det betyr for oss. At presidenten deres nå vil befolke USA med hvite halvfascister fra Europa, gjør ikke følelsen bedre.

I disse dager markerer vi, ja vi til og med feirer med pomp og litt prakt, at det nå i oktober er 200 år siden seilbåten «Restauration» nådde sitt mål på den andre siden av verden med de første norske immigrantene.