Kommentar
Amerikalinjen
For 200 år siden kom de første norske utvandrerne til Amerika og bidro til å bygge en nasjon. Nå er de som har søkt et bedre liv i USA fiende nummer én.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Det er som om man våkner hver dag med en knyttneve av bekymring i magen. For USA. Og for hva slags nasjon det er i ferd med å bli, og hva det betyr for oss. At presidenten deres nå vil befolke USA med hvite halvfascister fra Europa, gjør ikke følelsen bedre.
I disse dager markerer vi, ja vi til og med feirer med pomp og litt prakt, at det nå i oktober er 200 år siden seilbåten «Restauration» nådde sitt mål på den andre siden av verden med de første norske immigrantene.