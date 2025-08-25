Alt kan kuttast

Om høgresida vinn valet, kan vi vere sikker at sparekniven som blir brukt for å få budsjett i balanse vil bli stukke djupt inn i den kulturelle infrastrukturen, skriv Astrid Sverresdotter Dypvik. FOTO: Paul S. Amundsen / NTB

Sist veke publiserte Dagsavisen ei meiningsmåling som fekk fleire enn meg til å sette kaffien i halsen. Her var Kristeleg Folkeparti over sperregrensa, Venstre like under og. For første gong sidan januar viste ei måling fleirtal for dei borgarlege. Vel så viktig som å dvele ved kvifor, er det å snakke om kva det vil føre til.

Dei siste vekene har Høgres valkampmaskin køyrd seg varm med løfter om skattekutt, framfor alt til landets rikaste, som skal sleppe å betale formueskatt. Om høgresida skulle vinne regjeringsmakt, kjem vi vanlege lønnsmottakarar til å merke milliardæranes fest i form av alt det som må kuttast når budsjetta skal gå opp.