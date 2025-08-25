Om høgresida vinn valet, kan vi vere sikker at sparekniven som blir brukt for å få budsjett i balanse vil bli stukke djupt inn i den kulturelle infrastrukturen, skriv Astrid Sverresdotter Dypvik.
FOTO: Paul S. Amundsen / NTB
Kommentar
Alt kan kuttast
Vegen til å oppfylle høgresidas skatteløfte er brulagt med store og små kutt. Vi vanlege lønsmottakarar vil merke det på alt som forsvinn.
Sist veke publiserte Dagsavisen ei meiningsmåling som fekk fleire enn meg til å sette kaffien i halsen. Her var Kristeleg Folkeparti over sperregrensa, Venstre like under og. For første gong sidan januar viste ei måling fleirtal for dei borgarlege. Vel så viktig som å dvele ved kvifor, er det å snakke om kva det vil føre til.
Dei siste vekene har Høgres valkampmaskin køyrd seg varm med løfter om skattekutt, framfor alt til landets rikaste, som skal sleppe å betale formueskatt. Om høgresida skulle vinne regjeringsmakt, kjem vi vanlege lønnsmottakarar til å merke milliardæranes fest i form av alt det som må kuttast når budsjetta skal gå opp.