Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

I dag kaller vi det en Gordisk Knute hvis vi møter på en utfordring som bare blir mer og mer komplisert og til slutt krever at man tenker helt nytt. Norges forhold til EU er en slik utfordring. Siden sist vi ble enige med våre europeiske naboer om hvordan vi skal samarbeide har det gått over 30 år. Verden har endret seg og EU med den. Selvsagt.

Resultatet er at Norge har signert tusenvis av nye avtaler med EU om små og store ting vi er enige om. Norge er med i Schengen-samarbeidet, for eksempel. Det er svært populært blant nordmenn. Ingen har lyst å stå timevis i kø sammen med engelskmenn for å komme inn i Spania på solferie. Enkelte ting er vi også enige om at vi ikke samarbeider om. Tollunionen er et aktuelt eksempel. Norge er ikke med i den.