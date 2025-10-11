Å vokse opp i AKP var ingen spøk (men lett å le av)

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det var en stund siden 70-tallet da jeg vokste opp, og lenge var mitt inntrykk av marxist-leninistene omtrent utelukkende basert på Lukas Moodysons film «Tilsammans».

Filmen er en parodi av kommunistene på den tida og følger noen familier som bor i kollektiv, slik gode kommunister gjør. I en scene som brukes i traileren, dukker en gutt opp i døråpningen på rommet til en annen gutt. «Hvorfor har du på deg jentesko?» spør den ene. «Det er ikke jentesko», svarer den andre, mens kameraet tilter ned og viser føttene med et par mary janes, altså ballerinasko med rem. De krangler litt før gutten med skoa roper «jævla fascist», og stormer ut.