Kjetil Knutsen er én kamp unna, med fem måls ledelse, å få Bodø/Glimt inn i verdens mest attraktive klubbturnering.
FOTO: Fredrik Varfjell / NTB
Kommentar
Å få sparken kan være smart. Bare spør Bodø/Glimts eventyrtrener
Kjetil Knutsen fikk sparken i tre forskjellige klubber i Bergen før han flyttet til Bodø. Å definere en suksesstrener i fotball kan ta tid.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Tirsdag blir Bodø/Glimt etter alle solemerker første norske klubb på 18 år som inntar klubbfotballens største pengebinge.
Hva tenker de i Brann, Fyllingsdalen og Åsane når de ser hvem som er regissøren bak Bodø/Glimts sensasjonelle framgang? Kjetil Knutsen fikk sparken av forskjellige årsaker i alle de tre Bergensklubbene før han ble hentet til Bodø/Glimt som assistent. Etter hans første år som hovedtrener ble posisjonen hans diskutert også der.