Å møte opp for sent på jobb eller til infomøter er blant de vanligste grunnene til at sjefer i sportskjeden har beordret armhevingene, skriver E24. Kildene til påstandene er fem nåværende og tidligere ansatte.

De hevder også at ledere i bedriften har krevd pushups hvis ansatte glemmer ukens salgsmål, eller omtaler en kunde i butikken som «kunde». Hos XXL skal nemlig kunder omtales som «gjester».

I Sverige ble det i mars kjent at en XXL-butikk i Stockholm benyttet armhevinger som straffereaksjon, og konsernsjef Tolle Grøterud i XXL Norge innrømmer at det har forekommet også i Norge.

– Noe som startet som et konkurransepreget og uhøytidelig element, der man ble oppfordret til å ta «pushups» hvis man tapte en intern konkurranse, utviklet seg i noe mer uheldig retning, der enkelte ansatte følte på et ubehag og en ukultur knyttet til dette, skriver han i en epost til E24.

Grøterud opplyser at det er nulltoleranse for slike metoder og hevder at en undersøkelse de foretok etter saken i Sverige viste at dette ikke var utbredt i Norge, men gjaldt noen få eldre tilfeller.