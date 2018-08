Wara: Solvik-Olsen satte jobbtelefon i «flymodus» under jobbreise til Russland

Innenriks

Av Heidi Taksdal Skjeseth og Bjørn S. Kristiansen

I sitt svar til Stortinget bekrefter regjeringen flere sikkerhetsbrudd.

Statsminister Erna Solberg har bedt justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) svare på et av spørsmålene fra opposisjonen omkring fiskeriminister Per Sandbergs omstridte reise til Iran. Wara skriver i sitt svar til Stortinget at det har vært flere sikkerhetsbrudd i regjeringen på utenlandstur til høyrisikoland. PST vurderer blant annet Russland, Kina og Iran som slike land.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen deltok høsten 2017 sammen med statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet på en veiåpning som involverte korte arrangementer både på norsk og russisk side av grensen, framkommer det av Waras svar. «Ved disse arrangementene hadde både statsråden og statssekretæren med seg sin ordinære tjenestetelefon. De få timene statsråden var i Russland, var mobiltelefonen bevisst satt i flymodus og i personlig varetekt under hele oppholdet. Telefonene hadde ikke departementets saksbehandlingssystem installert», heter det i svaret.

Det kommer også fram at statsministeren selv har tatt med seg jobbtelefon til Kina.

De beskriver det slik: «I april 2017 besøkte statsministeren, statssekretær Ingvild Stub og daværende statssekretær Sigbjørn Aanes Kina. Tjenestetelefoner ble medbragt for bruk på reisen til og fra. Før ankomst til Kina ble telefonene slått av, samlet inn og det ble iverksatt tiltak for å sikre at telefonene ikke skulle kunne kompromitteres. Prosedyren ble fastlagt etter at råd fra PST var innhentet. Telefonene ble ikke brukt i Kina. Lånetelefoner ble brukt under oppholdet. Nettbrett ble behandlet på samme måte.»

Sikkerhetsekspert Per Thorsheim sier til Dagsavisen at han vurderer Waras svar som gode:

- Umiddelbart tenker jeg at dette er godt svart av Wara.

- Skal jeg plukke på noe, er det at ulike departementer har ulik praksis. Det er selvfølgelig viktig at hvert enkelt departement gjør egne sikkerhetsvurderinger. Men ulik praksis i ulike departementer betyr at eventuelle fiender søker seg fram til det svakeste punktet og bryte seg inn den veien, sier Thorsheim.

Per Sandberg

Per Sandberg har også besvart Terje Aaslands (Ap) spørsmål i Stortinget. Der bekrefter han at han også tok med seg mobiltelefonen til Kina tidligere i år, uten å følge PSTs råd:

- Jeg har også erkjent at rådene ikke ble fulgt i forbindelse med min reise til Kina tidligere i år, da min ordinære tjenestetelefon ble medbragt til tross for at jeg fikk utlevert lånetelefon fra mitt departement, skriver Sandberg.

