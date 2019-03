To nyhetsmeldinger dukket opp med kort mellomrom i går ettermiddag. Først innkalte statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til pressekonferanse på kort varsel. Deretter opplyste Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, nå er mistenkt for alle trusselhendelsene ved familiens hus – i tillegg til at hun fortsatt er siktet for den siste hendelsen ved selv å ha tent på familiens bil.

På pressekonferansen ble det raskt klart: Wara, som har vært i lønnet permisjon i to uker, forlater justisministerposten.

– De siste ukene har vært tøffe for min lille familie. Jeg varslet i dag Erna og Siv om jeg ønsker å fratre. Beslutningen er helt og fullt min egen. Den kommer fordi det er noen som nå trenger meg mer enn regjeringen, sa Wara – som avviste å svare på de øvrige spørsmålene han ble stilt.

– Jeg skjønner at det er mange spørsmål. Det kommer en tid for å svare på de, men den tida er ikke nå, sa han.

Dale justisvikar

Statsministeren avviste at Wara nå trekker seg på bakgrunn av at PST nå utvider mistanken mot hans samboer.

– Det ble avklart tidligere i dag, og var ikke knyttet til utviklingen i saken mot henne. Det kjente vi ikke til før det ble kjent i media, sa Solberg.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), som har vært fungerende justisminister i ukene siden Wara gikk ut i permisjon da PST siktet samboeren hans for den siste trusselhendelsen, fortsetter som justisvikar inntil videre.

Han er regjeringen, og Frps, sjette justisminister i rekken. Fire av dem er utnevnt av statsministeren, men Anders Anundsens, Per-Willy Amundsen, Sylvi Listhaug – og nå Wara har alle måttet forlate posten. Tidligere Frp-nestleder Per Sandberg, og nå også Jon Georg Dale, har steppet inn som vikarer.

Mistenkt for trusselbrev

Saken fremstår nå enda mer alvorlig for Waras samboer.

Natt til 10. mars rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til PST. Torsdag 14. mars ble Bertheussen, siktet for å ha tent på bilen 10. mars. Hun var da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det er «naturlig å se disse i sammenheng».

Nå mener altså PST at det er grunn til å mistenke henne for alle hendelsene (se faktaboks).

I pressemeldingen fra PST heter det: «Sakene som omhandler hendelsene knyttet til Tor Mikkel Wara og hans familie, etterforskes fortsatt med betydelig innsats og har høyeste prioritet i PST. Rekken av hendelser, som startet med tilgrising av bolig og mulig forsøk på å tenne på en bil 6. desember i fjor, sees i sammenheng med hverandre».

PST understreker i tillegg til at hendelsen grunnlaget for den opprinnelige siktelsen som gjelder brannen i familiens bil 10. mars, ikke er svekket.

Både NRK og Filter Nyheter rapporterte i tillegg torsdag om en ny og hittil ukjent hendelse.

I februar skal det ha blitt levert et brev med truende innhold til boligen til beredskapsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde. NRK melder at kanalen har fått bekreftet at Bertheussen er mistenkt for å stå bak dette brevet, og skriver videre: «Innholdet er dels bokstaver klippet ut av aviser og magasiner, og dels håndskrevet».