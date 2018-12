– Jeg konstaterer at vi er kommet til et punkt at det er blitt veldig ubehagelig. Jeg vil ikke spekulere i årsaker her. Det er opptil politiet å pågripe gjerningsmennene, sa statsråden da han møtte pressen fredag for å kommentere truslene han og familien ble utsatt for torsdag.

Natt til torsdag ble huset og bilen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) tagget med ordet «rasist» og tegningen av et hakekors. I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på bilen. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ser alvorlig på truslene.

– Det er en ille opplevelse. Vi ønsker ikke at det skal være sånn i Norge, svarer Wara på NTBs spørsmål om han er redd som følge av truslene.

Han poengterer det er blitt et tøffere klima, men er klar på at hendelsen ikke legge bånd på ham som politiker.

– Jeg håper det ikke har noe å si for politikere. Vi skal ikke gi etter for slike trusler, sier han.

Han poengterer at det er en ting å rette skyts mot en politiker i det offentlige rom, men noe helt annet når det går utover familien.

– Det er juridiske og moralske aspekter her. De som ikke ønsker å stå fram i offentligheten må få lov til det. La familien få være i fred, sier justisministeren. (NTB)

