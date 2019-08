Vys billettsystem brøt sammen

Ifølge pressevakt Nina Schage i Vy oppsto billettproblemene natt til lørdag. Feilen ble ikke rettet før lørdag ettermiddag.

Les også: Her vil de kaste fiffen ut av første klasse på toget

– Det var et serverproblem som gjorde at det ikke gikk an å kjøpe billetter i appen, på nett eller fra konduktøren på toget. Flesteparten av automatene fungerte heller ikke, og derfor lot vi folk få kjøre gratis inntil feilen ble rettet opp, sier Schage til NTB.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.