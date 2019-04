Votering om LoVeSe: Klart nei til konsekvensutredning

Redaksjonskomiteen på Arbeiderpartiets landsmøtet la tidligere i dag fram sin innstilling om hva Ap skal mene om oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Komiteen har diskutert seg i mellom siden tirsdag, og holdt på til langt på natt for å komme til enighet.

Jonas Gahr Støre hadde tidligere på dagen fortalt et samlet pressekorps på Aps landsmøte at redaksjonskomiteen ville foreslå for landsmøtet at Arbeiderpartiet ikke ønsker konsekvensutredning av Lofton, Vesterålen og Senja.

Men saken var ikke helt ute av verden likevel. Det måtte en votering til før Arbeiderpartiet ble helt enig med seg selv.

Tok ut dissens

Saken blir nevnt i en lengre uttalelse om partiets industripolitikk, som skal behandles på landsmøtet. Der står det to avsnitt i slutten av uttalelsen:

«Havområdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II er sårbare havområder, og fortsatt usikkerhet rundt konsekvensutredning av olje- og gass-virksomheten står i veien for å utvikle andre næringer i områdene. Arbeiderpartiet vil derfor ikke gå inn for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet av Nordland VI, VII og Troms II.

Arbeiderpartiet går inn for utvikling av andre næringer i disse havområdene, herunder fiskerier, reiseliv og utvikling av fornybare ressurser.»

Et av komiteens medlemmer sa seg imidlertid uenig i dette, og tok ut dissens. Dermed måtte det votering til for å avgjøre saken.

Voteringen endte med at en liten del av salen stemte i mot forslaget om å ikke konsekvensutrede.

Et overveldende flertall i landsmøtet sa dermed nei til å konsekvensutrede områdene utenfor LoVeSe - til stormende jubel. Det var ingen overraskelse: Et flertall av fylkene hadde med seg årsmøte-vedtak om nei til oljeaktivitet i områdene til landsmøtet.

– Krevende sak

Det er Frode Berge fra Rogaland Ap som foreslo å fjerne disse avsnittene fra uttalelsen.

– Dette er en krevende sak. Terskelen for å ta dissens på landsmøte er høy, og det er ingen tradisjon i Rogaland Ap for å ta dissens. Men dette er en så viktig sak for oss at vi endte på at det var nødvendig, sier Berge til Dagsavisen før voteringen.

Det er viktig, ifølge Berge, å vise tydelig at det finnes ulike syn på dette på landsmøtet. Han var statsekretær i Næringsdepartementet i den rødgrønne regjeringen mellom 2005 og 2007.

– Skjønner at vi taper

– Vi kan jo telle, og skjønner at vi taper voteringen. Men dette er en så viktig sak at vi må markere vårt syn, sa Berge før voteringen.

Berge har full forståelse for at partileder Jonas Gahr Støre har snudd i saken underveis i landsmøtet med tanke på flertallets syn. Han skulle likevel gjerne vært Lovese foruten på landsmøtet.

– Vedtaket for to år siden står seg godt. Vi synes det er ugreit at et landsmøte i forkant av lokale valg går inn og endrer i skjøre kompromiss i vanskelige saker av nasjonal karakter. Men vi forholder oss selvsagt til flertallet, og aksepterer at vi går på et nederlag i denne saken.

Berge mener uttalelsen om næringspolitikk for øvrig er veldig god – offensiv og tydelig, sier han. Derfor er det synd at hele saken drukner i «symbolpolitikk» som LoVeSe.

– Sånn sett kan det være greit å komme videre fra denne saken, og kunne bruke kreftene på andre saker. Vi børster av oss nederlaget og går videre, sa han.

