«Voldelige nazister har pekt oss ut som hovedfiende. Det er skremmende»

– Uavhengig av hvor stor den relle trusselen er, er det skremmende for folk at Den nordiske motstandsbevegelsen marsjerer i gatene, og at de følger våre arrangementer. Konsekvensen er at mange vegrer seg mot å ta tillitsverv i FRI, delta i Pride-paraden, eller ta med ungene.

Dette sier Ingvild Endestad, leder for organisasjonen FRI, som arrangerer Pride-festivalen i Oslo.

Dagsavisen skrev i dag om hvordan den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen kartlegger LGBT-aktivister og deltakere på Pride-parader. Den nordiske motstandsbevegelsen hadde i fjor offentlige markeringer i Moss og Fredrikstad. Skeiv Ungdom Østfold-leder Kenneth Mathisen fortalte Dagsavisen om hvordan Den nordiske motstandsbevegelsen skaper frykt gjennom å fotografere og publiserer bilder av LGBT-aktivister. Skeiv Ungdom-lederen var blant deltakerne lørdag på SV-nettverket Skeive Sosialisters panelsamtale om organisert homohat, under Oslo Pride.

Antirasistisk senter har beskrevet Den nordiske motstandsbevegelsens aktiviteter i sin rapport «Norsk høyreekstremisme 2018», og frykter at den nynazistiske organisasjonen lager register over homofile. Den nordiske motstandsbevegelsens fotograferingen av LGBT-aktivister og deling av bilder i sosiale medier er også omtalt i årets utgave av den EU-støttede Rainbow Index-rapporten om LGBT-rettigheter og sikkerhet.

Henger ut tillitsvalgte

– Om det er kartlegging eller ikke, så merker vi tilstedeværelsen til Den nordiske motstandsbevegelsen på Pride-arrangementer, sier FRI-leder Ingvild Endestad.

– De er der og fotograferer. Noen av bildene blir brukt på nettsidene deres i helt andre kontekster, med hatefullt budskap. De henger ut våre tillitsvalgte på sine nettsteder. Det er skremmende at en voldelig nazistisk bevegelse har pekt ut oss som hovedfiender, særlig når vi ser hvor store de har vokst seg i Sverige, sier FRI-leder Ingvild Endestad.

– I Kristiansand fikk Den nordiske motstandsbevegelsen gå gjennom byens hovedgate under beskyttelse, med budskap om at sånne som oss skal ut av samfunnet. Det begrenser folks ytringsrom og bevegelsesfrihet. Vi ble nektet å ha motdemonstrasjon. Om man tillater en slik bevegelse å markere seg offentlig, må man iallfall gjøre det mulig for folk å ta til motmæle, sier Endestad.

Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge har utspring i svenske Nordiska Motståndsrørelsen (NMR), som i fjor stilte til kommunevalg i Sverige. NMR var også tilstede med markeringer under det sentrale politiske arrangementet Almedalsveckan, hvor de skapte uro og tumulter, og flere NMR-medlemmer ble pågrepet for rasehets.

– Den nordiske motstandsbevegelsens aktiviteter begrenser våre rettigheter til å ytre oss fritt. Under Almedalsveckan i fjor endte det med at ungdomsorganisasjonen for skeive trakk seg fra sin stand etter at den Nordiske motstandsbevegelsen arrangerte punktdemonstrasjoner ved standen, sier Endestad.

– Den nordiske motstandbevegelsen i Norge er en militant hatefull gruppe som få støtter. At de er blitt synlige, er et symptom på et større problem med hatefulle ytringer mot minoriteter. Jeg kjenner igjen retorikken fra Den nordiske motstandsbevegelsen der skeive og andre minoriters kamp for rettigheter er et prosjekt for å ødelegge samfunnet. Jeg er mer bekymret for dette omlandet av hatefulle ytringer enn for Den nordiske motstandsbevegelsen, sier Endestad .

– Trenden vi ser i Europa er at høyreekstreme krefter vinner fram, ofte med budskap om å «bekjempe homolobbyen». De fremmer en ide om at homofile representerer en farlig kraft som ødelegger samfunnet. Dette er en retorikk som vi ser stadig flere steder, også fra talerstolen i norske kommunestyrer. Os kommune diskuterte i vår om man skulle heise regnbueflagget under årets Pride. Der ble det sagt at regnbueflagget symboliserer brudd på menneskerettighetene og at FRI bryter ned samfunnet. Vi får stadig høre, også i sammenhenger der FRI ikke er involvert, at FRI har en skjult agenda for å ødelegge samfunnet, sier Endestad.

Parade med Solberg

Oslo Pride-festivalen starter fredag og pågår fram til neste helg. Kommende lørdag er det den store Pride-paraden i Oslo. Flere andre byer i Norge har Pride-parader utover sommeren. I fjor gikk statsminister Erna Solberg i Pride-paraden i Stavanger ved siden av FRI-lederen. I fjor ble det meldt om angrep og trusler mot på deltakere under Pride-parader i Norge, opplyser Rainbow Index-rapporten.

– Jeg er ikke redd for at det skal skje noe farlig under Pride-paraden, men jeg vet at de vil være tilstede. Foran Pride-paraden i Oslo ifjor satte de opp klistremerker med slagord mot homofile. Den typen tilstedeværelse er veldig skremmende. Jeg er redd for at folk skal bli skremt fra å delta, men jeg er ikke redd for at noe farlig skal skje, sier Endestad.

