Tirsdag kveld strålte solen på Frøya. Eskil Sandvik og femten, tjue andre i aksjonsgruppa «Nei til vindkraft på Frøya» bestemte seg for å gå en tur i området hvor vindmølleparken utbygges. Det endte i arrestasjon, glattcelle og anmeldelse for Sandviks del. Sandvik selv bekrefter at han havnet i kasjotten. Det var lokalavisen Hitra-Frøya som først omtalte saken.

– Jada, det stemmer det, sier han over telefon til Dagsavisen.

– Hva skjedde?

– Nei, vi var på tur. Vi hadde samlet oss i leiren som vi bruker for litt kaffesup og godprat. Det var jo så fint vær i går ettermiddag, så vi ble enige om å gå oss en tur for å se på ødeleggelsene.

Les også: – Den høyeste toppen er 76 meter. Rundt den toppen skal det bygges 180 meter høye vindmøller (DA+)

Anholdt

Sandvik forteller at han og de andre aktivistene gikk til «Haugan» i utbyggingsområdet. Etter en stund kom bygningslederen fra Trønder Energi området bort. Ifølge Sandvik ga han uttrykk for at aksjonistene skulle bli værende i området:

– Han var veldig provoserende. Han ville at folk skulle være der sånn at politiet skulle ta dem.

Etter en stund kom politiet til området, og Sandvik mener de fikk instruks om at det var han som skulle arresteres.

– Jeg vandret videre med min stokk og sekk, men de kom jo etter.

Politiet innhentet Sandvik ganske fort.

– De ble tilbudt kaffe, men det ville de ikke ha.

Sandvik fikk beskjed om at han var anholdt og skulle til arresten i Trondheim. Han mener pågripelsen skjedde uten særlig dramatikk, men han fikk oppleve litt biljakt etter råkjørere.

– Det var litt spennende, spøker han.

Rett på cella

Ifølge ham selv ble han satt rett på glattcelle i 4 timer, uten videre forklaring.

– Fikk du mulighet til å ta en telefon, som på film?

– Jeg fikk ringt kona på bilturen til Trondheim.

Sandvik ble sluppet ut rundt klokken 22, og fikk skyss hjem av en bror som bor i byen.

– Politiet sa det foreligger en anmeldelse, men de ga ikke noe godt svar på hvorfor jeg ble tatt, sier han.

På Frøya opereres det med en sikkerhetssone på fem hundre meter fra sprengningsstedet, men Sandvik mener politiet ikke har bedt folk fjerne seg, slik de vanligvis gjør.

– Dette er ikke noe særlig, verken for meg eller mine barn. Datteren min på 17 var bekymret, men hun kjenner pappaen sin for å si det sånn, sier han.

Fjellstøtte

I dag har telefonen til Sandvik blitt pepret med støtteerklæringer, både lokalt og nasjonalt. Han bekrefter at aktivistene fortsatt holder stand og har telt i området. Han var selv der oppe i dag morges.

– Det er masse telt der oppe. Folk har jo tatt ferie på Frøya. Vi hadde til og med et gammelt ektepar fra Danmark som la ferien hit til Nessadalen. Vi får mye støtte, vi er jo foregangsfolk for hele landet, sier han.

I tillegg til å kjempe mot vindmøller er Sandvik også lokalpolitiker og stiller til valg for SV, men i helgen skal han ta fri fra både politikk og aktivisme.

– Nå skal jeg på hytta og kikke på en dupp hele helgen, sier han.

Bekrefter anholdelse

Randi Fagerholt i Politiet i Orkdal og Agdenes bekrefter at Sandvik ble innhentet og at det er opprettet anmeldelse i saken.

– Aktivisten ble innhentet på bakgrunn av tidligere gitte pålegg om å ikke oppholde seg innenfor sikkerhetssonen. Aktivistene var et godt stykke innenfor dette området. Vi mener vedkommende var fullstendig klar over dette.

Fagerholt opplyser at det er politiet som har opprettet anmeldelse, ikke Trønder Energi.

– Aktivistene har flere ganger fått beskjed om å ikke gå innenfor sikkerhetssonen. Det gjorde de.

Kjenner seg ikke igjen

Stig Tore Laugen, Konserndirektør for kommunikasjon og Samfunnsansvar i Trønder Energi, er ikke enig i Sandviks beskrivelse av byggelederens fremferd.

– Vi kjenner oss ikke igjen i Sandviks beskrivelse. Byggeleders jobb er å sørge for at anleggsarbeidet går sin gang. Når det kommer uvedkommende inn i anlegget, hvor det er adgang forbudt skilt, er byggeleders jobb å be disse forlate området. At Sandvik prøver å legge skylden for at han ble pågrepet over på byggeleder, fremstår som veldig merkelig for oss, sier Laugen.

Ifølge Laugen tok aktivistene seg inn på området idet arbeiderne gjorde klart til sprengning. Han utdyper:

– Byggeleder ga beskjed om at folk måtte trekke seg unna. Aktivistene sa de var på tur ifølge allemannsretten. Da sa byggeleder at de bare får stå der til politiet kommer, slik at saken kan bli avklart. Vår erfaring er at aktivistene går inn fordi politiet ikke er der, og sprer seg når politiet kommer, sier Laugen. Han påpeker at byggeleder ikke har hatt direkte kontakt med Sandvik i går.

Laugen understreker at det er sikkerhetsmessige hensyn som fører til femhundremeterssonen.

– Skrekkscenarioet er jo at det skal skje noe dersom det går av en ladning. Det er grunnet alvorlighetsgraden at politiet er til stede. Det er skrekken til de som sitter på jobb at de skal skade noen, sier han.

Han påpeker at utbyggingen er vedtatt og godkjent i alle instanser, og at aktivistene hindrer lovlig aktivitet når de går innenfor sikkerhetssonen.

– Demonstrasjoner og at folk er imot på utsiden av sikkerhetssonen, det tåler vi, sier han.