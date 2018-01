Ville protester mot elgflytting

Innenriks

– Etter min mening er dette et utrolig tilbakeskritt i norsk viltforvaltning, til tida før 1972 da Miljøverndepartementet ble opprettet, sier Arne Nævra, tidligere naturfilmskaper, nå stortingsrepresentant for SV.

Det han sikter til ble omtalt i en artikkel i Dagsavisen onsdag. Der kom det fram at regjeringen har bestemt seg å overføre forvaltningen av elg, hjort, villrein og rådyr fra miljøminister Elvestuen (V) til landbruksminister Dale (Frp).

– Ikke bare kjøtt

– Den viktigste grunnen til at vi gjør dette er for å få utnyttet naturressursene bedre til høyere verdiskapning, forklarte Dale i gårsdagens artikkel.

Dette provoserer Nævra.

– Moderne forvaltning av natur og arter ser naturen i et økologisk helhetsperspektiv, ikke bare som kjøtt og næring for oss mennesker, påpeker han.

Nævra har nå forlangt en forklaring fra statsminister Erna Solberg på hvorfor regjeringen vil gjennomføre en endring til en «mer gammeldags høsteforvaltning.»

Han mener regjeringen er i ferd med å vandre inn i vanskelige lovfortolkninger og administrative problemer.

– Skal Miljødirektoratet nå forholde seg til to departementer og to statsråder? Eller skal alle fagfolkene i dette direktoratet flyttes til Landbruksdepartementet? Det er enda verre, mener Nævra.

– Dessuten er jeg i tvil om lovligheten av dette. Viltloven tegner klart opp et ansvarsforhold i fem ledd, fra departement, via Miljødirektoratet og ned til kommunene. Det er vel her underforstått Klima- og miljødepartementet?

– Begrense miljøhensyn

Også Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, som representerer mange friluftsorganisasjoner, er sterkt kritisk til å la Dale overta hjorteviltet fra Elvestuen.

– Det er åpenbart at flytting av vesentlige oppgaver fra Miljødirektoratet vil få konsekvenser for arbeidsplasser, og dette vil innebære en svekking av et viktig fagmiljø som skal passe på de store klima- og miljøutfordringene vi står overfor, advarer Heimdal.

– Det har vært svært få klager på miljøforvaltningen av høstbart vilt i Norge. Det er derfor vanskelig å se dette som noe annet enn nok et tiltak for å begrense overordnede miljøhensyn til fordel for næringsutvikling. Mye tyder også på at dette blir en dyrere løsning enn i dag, fordi det må bygges opp et sterkere og til dels parallelt fagmiljø i et nytt departement, fortsetter han.

Heimdal synes likevel det verste er at forvaltningen av høstbare arter ikke lenger blir gjort i en større biologisk sammenheng.

Også Norges Jeger- og Fiskerforbund mener vedtaket må omgjøres.

– Tett samarbeid

Den nye klima- og miljøministeren avviser imidlertid at han nå blir satt på sidelinjen.

– Er det ikke uheldig med en oppsplitting av forvaltningen av arter som hører hjemme i de samme økosystemene, Ola Elvestuen?

– Den overordnete forvaltningen av økosystemene og ivaretakelsen av miljøhensyn vil fortsatt ligge i Klima- og miljødepartementet. Det vil dermed være et tett samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet om forvaltningen av høstbare viltressurser.

– Hvorfor blir ansvaret overført på denne måten?

– Overføring av ansvaret for høstbare viltressurser er et resultat av en enighet i forbindelse med det nye regjeringssamarbeidet og ble formelt besluttet ved kongelig resolusjon 17. januar 2018.

– Hva synes du om denne overføringen av ansvar?

– Dette er en del av den helhetlige enigheten til den blågrønne regjeringen.

– Vil denne overføringen av oppgaver fra ditt departement til Dales departement føre til færre arbeidsplasser i Miljødirektoratet?

– Det er ikke endelig avklart hvilke følger overføringen vil få for Miljødirektoratet.

– For tidlig å vurdere

I en epost til Dagsavisen skriver Miljødirektoratet at man der «tar til etterretning at ansvaret for forvaltningen av høstbare ressurser overføres til Landbruks- og matdepartementet.»

Ifølge Miljødirektoratet er det «for tidlig å vurdere om og hvordan dette eventuelt vil få konsekvenser for vårt arbeid som hører inn under dette ansvarsområdet.»

