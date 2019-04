Av: Martin Huseby Jensen/ABC Nyheter

– Ved denne varemerkesøknaden krenker NSB de etablerte rettighetene Vy Communication har til navnet Vy. Vi anser dette som et klart brudd på god forretningsskikk næringsdrivende imellom, sier daglig leder Fredrik Rommen til TV 2.

ABC Nyheter kunne fortelle samme dagen som navnskiftet ble kunngjort, at Vy Communication ikke hadde hatt noen kontakt med NSB i anledning navnebyttet. NSB på sin side mente de hadde kontaktet de det var behov for å kontaktet.

Navnet Vy kjøpte NSB fra en eiendomsutvikler, mens nettsiden ble kjøpt av et arkitektkontor i Bergen som var avviklet en del år tidligere.

«Jeg sjekket litt og vi kan si at vi har vært i dialog med alle med registrerte varemerker knyttet til Vy. Jeg vil derfor anta at disse ikke har varemerke-registrert navnet sitt», skriver direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Elin Myrmel-Johansen i NSB i en e-post til ABC Nyheter.

Rommen bekreftet da at navnet ikke var merkevareregistrert. Førsteamanuensis og instituttleder ved BI Monica Viken har tidligere sagt til TV 2 at forvekslingsfaren kan bidra til et inngrep mot varemerket til det andre selskapet.

NSBs konsernadvokat Otto Kittil Sivertsen Roheim ønsker ikke å kommentere saken.

To selskap har engasjert advokatkontorer for å vurdere søksmål mot NSB. Det andre selskapet har patentert navnet Vy.

Denne saken ble først publisert på ABC Nyheter.